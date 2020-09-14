涉收賄立委蘇震清等會期中若要續押 北院將徵詢立院許可
北檢偵辦立委收賄案聲押現任立委蘇震清、廖國棟、陳超明、趙正宇獲准。台北地院指出，立法院會期中若檢方聲請延押或起訴後移審要續押，將依憲法增修條文規定，函請立院許可。
台北地檢署偵辦立委涉收賄案，7月31日展開搜索、約談行動，並聲押蘇震清、廖國棟、陳超明、趙正宇，以及涉嫌行賄的前太流負責人李恆隆、中間人郭克銘及數名辦公室主任獲准。
憲法增修條文第4條規定，「立法委員除現行犯外，在會期中，非經立法院許可，不得逮捕或拘禁。憲法第74條之規定，停止適用。」
法界人士指出，檢調此次聲押現任立委是在非會期，依據憲法增修條文並不需要立法院許可，也沒有院會追認的問題，但立法院將於18日開議，若北檢在會期中聲請延押，或者起訴後移審，法院若要裁定羈押，依法須先獲得立法院許可。
台北地方法院表示，檢方若在立法院會期中聲請延長羈押現任立委，或起訴後將羈押中的現任立委移審，北院將依憲法增修條文規定，函請立法院許可。
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