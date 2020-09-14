丈夫搭上兒子補習班老師 車震對話宛如言情小說

新北一名李姓婦人發現丈夫與兒子補習班女老師有染，2人不但以「老公」、「老婆」相稱，還一起上摩鐵，甚至激烈車震，留下言情小說般地鹹濕對話；事發後，她興訟主張丈夫與老師的行為侵犯她的配偶權，要求2人賠償她100萬元，經新北地院審理，今天獲賠30萬元。全案可上訴。

李婦指控，她與丈夫結婚7年，婚後育有1子，但丈夫與兒子老師仍按通款曲長達1年之久，2人不但以「老公」、「老婆」相稱，還一起上摩鐵、逛農場，甚至到公婆家吃飯，讓她深受打擊，每日以淚洗面，需要助眠品和芳療才能入睡，因此要求100萬元精神撫慰金。

審理時，李夫與老師均主張李婦違法蒐證，證據應不具證據力，也否認錄音證據裡的聲音是他們本人。此外，2人辯稱雙方小孩是同學關係，為了交換交養心得，才會一起出遊和到對方家吃飯，無不正當交往情形，但說法未被採信。