發生酒駕撞死人慘劇後 南警今起3天強力取締酒駕

台南市永康區昨晚發生酒駕肇事車禍，造成一死三傷意外，台南市警局為遏止酒駕歪風，市警局規劃酒駕强力取締專案，從今天起連續3日執行全市擴大防制酒後駕車取締專案勤務，展現「酒後駕車零容忍」決心，局長詹永茂請駕駛人不要心存僥倖，酒後應選擇代駕或指定駕駛，保護自身也保障其他用路人的安全。

為遏止酒駕悲劇一再上演，立法院在去年3月26日三讀通過道路交通管理處罰條例修正案，加重酒駕處罰規定也在去年7月1日上路，昨晚卻有駕駛人忽略酒後駕車嚴重性，在永康區台39線路口造成一死一重傷兩輕傷的重大事故，令人深感痛心。