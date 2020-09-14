快訊

5秒即溢堤！網友分享山區下游驚人水勢影片：千萬勿輕忽

發生酒駕撞死人慘劇後 南警今起3天強力取締酒駕

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市永康區昨晚發生酒駕肇事車禍，造成一死三傷意外，台南市警局為遏止酒駕歪風，市警局規劃酒駕强力取締專案，從今天起連續3日執行全市擴大防制酒後駕車取締專案勤務，展現「酒後駕車零容忍」決心，局長詹永茂請駕駛人不要心存僥倖，酒後應選擇代駕或指定駕駛，保護自身也保障其他用路人的安全。

為遏止酒駕悲劇一再上演，立法院在去年3月26日三讀通過道路交通管理處罰條例修正案，加重酒駕處罰規定也在去年7月1日上路，昨晚卻有駕駛人忽略酒後駕車嚴重性，在永康區台39線路口造成一死一重傷兩輕傷的重大事故，令人深感痛心。

詹永茂表示，許多酒後駕車肇事發生往往非死即傷，造成無數家庭的破碎，酒肇駕駛人也因肩負沈重的刑民事責任而悔不當初。市警局為有效降低交通傷亡事故，將持續去年8月1日起闖紅燈、超速及路口安全等多項强力執法作為，也持續對酒後駕車嚴加取締，杜絕民眾違法酒駕僥倖心態。

台南市永康區昨晚發生酒後駕車撞死人慘劇後，警方今晚起3天將加強取締酒駕，圖為以往警方取締照片。圖／台南市警察局提供
台南市永康區昨晚發生酒後駕車撞死人慘劇後，警方今晚起3天將加強取締酒駕，圖為以往警方取締照片。圖／台南市警察局提供
台南市永康區昨晚發生酒後駕車撞死人慘劇，現場一片混亂。記者黃宣翰／攝影
台南市永康區昨晚發生酒後駕車撞死人慘劇，現場一片混亂。記者黃宣翰／攝影

酒駕 事故

延伸閱讀

影／台南酒駕闖紅燈致1死2幼童重傷 嫌犯酒醒後悔了

【即時短評】政治力介入斧鑿明顯 警察淪為政治打手？！

藍議員爆假三倍券警擬提抗告 台南警局長拜會王家貞

犒賞全市警員辛勞 台南警局長購4000多盒年輪蛋糕

相關新聞

丈夫搭上兒子補習班老師 車震對話宛如言情小說

新北一名李姓婦人發現丈夫與兒子補習班女老師有染，2人不但以「老公」、「老婆」相稱，還一起上摩鐵，甚至激烈車震，留下言情小...

不滿遭警開單火燒派出所 中檢今起訴24歲縱火男

台中市鄭姓男子因遭警方開單發生口角爭執後，涉嫌在今年6月23日，先遮掩機車車牌後，到加油站購買汽油，並在同日晚間9時許，...

假冒買賣虛擬點數吸金27億千人受騙 吸金集團20人起訴

桃園地檢署偵辦鍾姓男子為首的20人吸金集團案，查出該集團在2014到2019年間，利用馬來西亞MBI公司旗下虛擬貨幣理財...

無照酒駕逆向撞傷一家三口 逃逸男判3年徒刑

徐姓男子去年4月酒駕行經新北市淡水區關渡橋，違規跨越雙黃線，逆向行駛撞上黃姓男子轎車，導致黃男一家三口受輕重傷，徐男案發...

急籌措愛犬10萬醫療費 高市運發局約僱女竟搬公款

高雄市運動發展局黃姓女約僱人員疑急需10萬元來治療所養的狗，涉從48筆民眾申請使用場地時繳納的費用，共侵占1萬5780元...

李承翰母親：至少判被告無期 還丈夫兒子公道

鐵路警察李承翰遭刺死案，一審法官判鄭姓被告無罪，目前案件由台南高分院審理中；李承翰母親張秀珍今天表示，被告至少要判無期徒...

參加自行車賽摔死不賠？ 妻兒打6年訴訟終於贏了主辦方

郭姓男子6年前參加「AMD 環東國際自行車賽」，但比賽當天下雨，路面積水、有坑洞，他騎經省道台11線92公里處時和其他參...

台北醫院前放射科主任收取回扣 判6年定讞

台北醫院前醫師兼放射科主任張俊寧被控辦理醫學斷層掃描儀等採購案時，涉向廠商收取回扣342萬餘元。最高法院今天維持二審認定...

電鍍業者偷排廢水汙染三爺宮溪 今被南檢起訴

台南市歸仁區一家電鍍工廠，去年涉嫌違法排放有害廢水流入三爺宮溪，經處以停工仍不遵守停工命令，又重施故技違法排放廢水，台南...

涉共諜案起訴 前立委助理昨病逝

前立委助理李易諴被控涉「共諜」案，羈押26天起訴、准以6萬元交保；李昨天晚間因大腸癌復發，病逝台大醫院，得年58歲，台北...

拒酒測還被酒駕現行犯逮捕 2罰33萬3000元

苗栗縣江姓男子今年1月間酒駕，現場拒酒測挨罰鍰18萬元，舉發警員再依現行犯逮捕，酒測值0.71，公共危險罪被判5個月徒刑...

寄養家庭子涉猥褻寄養女童 桃檢不起訴、寄養資格註銷

桃園市一家寄養家庭前年6月在外居住的33歲兒子返家，涉嫌某週日早上對1名寄養女童撫摸大腿外側、臀部和胸部，經生母提告，市...

熱門新聞

台南永康晚間轎車機車對撞4送醫 1人無呼吸心跳

武界壩突然放水奪人命 台電曝事故時間表

拳頭都硬了 豆花伯遭惡意棄單有人炫耀「欠整」警偵辦

南投武界異常放水 台電蘇姓員工涉過失致死10萬元交保

朱雪璋偷渡逃往大陸遭逮 刑事局與對岸聯繫要押人回台

親人水壩喪生胡婦臉書悲痛貼文 律師評論國賠可能性

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。