假冒買賣虛擬點數吸金27億千人受騙 吸金集團20人起訴
桃園地檢署偵辦鍾姓男子為首的20人吸金集團案，查出該集團在2014到2019年間，利用馬來西亞MBI公司旗下虛擬貨幣理財投資平台MFC網站，招攬下線買賣100至3萬5千美元單位虛擬點數「註冊點」，利用高額獎金制度，對外招攬投資，造成受害投資人上千人、違法吸金27億元，桃檢今天下午表示，檢察官偵結將鍾男為首吸金集團20人，依違反銀行法非銀行不得經營收受存款業務罪嫌提起公訴。
桃檢偵辦鍾男為首吸金集團買賣虛擬點數違法吸金案，由檢察官薛全晉指揮桃園、新竹調警兵分多路，針對鍾男（39歲）夥同前妻陳女（35歲）、陳男及李男（均39歲）等20人居處搜索，查扣法拉利、保時捷跑車、賓士車及多支名錶、LV及愛馬仕、香奈兒名牌，還有大量藝術品、飾品及現金新台幣100萬元贓物，另查扣前妻陳女土地、房屋不動產8筆，向桃園地院聲請扣押獲准。
檢方表示，鍾男夥同前妻陳女等20人為主的吸金集團，自2014到2019年的6年期間，利用馬來西亞MBI公司旗下虛擬貨幣理財投資平台MFC網站，招攬下線買賣100至3萬5千美元計價的虛擬點數「註冊點」，以下線開立帳戶取得半年增加1.5倍、一年增長2.25倍的「GRC 」虛擬點數，以直推、對碰等獎金制度，鼓勵下線加碼投資或對外招攬下線投資，造成上千名投資人賠本受害，違法吸金總額27億元，鍾男羈押中，檢方偵結鍾男集團20人提出公訴。
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