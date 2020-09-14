假冒買賣虛擬點數吸金27億千人受騙 吸金集團20人起訴

桃園地檢署偵辦鍾姓男子為首的20人吸金集團案，查出該集團在2014到2019年間，利用馬來西亞MBI公司旗下虛擬貨幣理財投資平台MFC網站，招攬下線買賣100至3萬5千美元單位虛擬點數「註冊點」，利用高額獎金制度，對外招攬投資，造成受害投資人上千人、違法吸金27億元，桃檢今天下午表示，檢察官偵結將鍾男為首吸金集團20人，依違反銀行法非銀行不得經營收受存款業務罪嫌提起公訴。

桃檢偵辦鍾男為首吸金集團買賣虛擬點數違法吸金案，由檢察官薛全晉指揮桃園、新竹調警兵分多路，針對鍾男（39歲）夥同前妻陳女（35歲）、陳男及李男（均39歲）等20人居處搜索，查扣法拉利、保時捷跑車、賓士車及多支名錶、LV及愛馬仕、香奈兒名牌，還有大量藝術品、飾品及現金新台幣100萬元贓物，另查扣前妻陳女土地、房屋不動產8筆，向桃園地院聲請扣押獲准。