聽新聞
test
0:00 / 0:00
無照酒駕逆向撞傷一家三口 逃逸男判3年徒刑
徐姓男子去年4月酒駕行經新北市淡水區關渡橋，違規跨越雙黃線，逆向行駛撞上黃姓男子轎車，導致黃男一家三口受輕重傷，徐男案發後逃往下橋引道，遭警方追回。士林地方法院審結，依不能安全駕駛動力交通工具致重傷罪、肇事致人傷害逃逸罪，判處應執行3年徒刑。
判決指出，徐去年4月21日午上8時許，和2名朋友喝酒後，酒駕上路且無照駕駛，開車行經關渡橋上五股往北投方向，違規跨越雙黃線到對向車道，逆向撞撞黃男轎車。黃疑似肋骨骨折，黃妻腎臟撕裂傷、多根肋骨骨折，黃男女兒頭部、顏面、肋骨受傷，甚至喪失嗅覺、味覺等重傷害。
徐辯稱，因酒駕肇事導致黃家人受傷，但沒有肇事逃逸，當下急了、慌了走下引導打電話，引導很短只有幾十公尺「想跑怎麼會在場讓警察抓」
黃男證稱，車禍發車時，看見穿著白衣的肇事駕駛，下車往關渡引道逃跑，當時救護車、警車都還沒到，就衝上去追他、叫他不要跑「馬下停下來」約10分鐘攔下徐，緊接著回到事故現場處理太太、女兒傷勢，回頭又發現徐再度往北投方向逃跑，隨即向到場警察指白衣人，2名警察約10分鐘把人帶回現場。
警方到庭作證，當時黃手指著引道方向，整條下坡引道都沒其他人，徐已經走完引道進入平面道路，騎機車沿途找人，在平面道路發現徐男，當時員警有問「是不是開車的人？」徐回答「不是」
法院實測車禍現場至警員攔下徐男之間距離，測量後為298公尺。合議庭認為，徐何須刻意走數百公尺遠打電話，又向警察否認是肇事者，認定徐肇事後想從引道走往平面道路逃逸。
被害黃男痛批，徐男肇事導致女兒嗅覺、味覺嚴重減損，至且未賠償，且開庭無故未到庭、遲到，請法院重判。合議庭依犯不能安全駕駛動力交通工具致重傷罪，處2年有期徒刑;肇事逃逸處1年4月，應執行有期徒刑3年。可上訴。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言