急籌措愛犬10萬醫療費 高市運發局約僱女竟搬公款

高雄市運動發展局黃姓女約僱人員疑急需10萬元來治療所養的狗，涉從48筆民眾申請使用場地時繳納的費用，共侵占1萬5780元，直到會計人員發覺有一堆收據作廢，黃女才主動自首並繳回款項。高雄地院考量她認罪、犯罪所得不多，依侵占公有財物罪判1年10月、褫奪公權1年，並宣告緩刑5年，可上訴。

判決指出，黃姓女子（35歲）2005年起為高雄市立體育場的約僱救生員，之後改約僱事務員，屬公務員，2018年12月起派任高雄市陽明網球中心，負責櫃檯收費、場地整理等業務。

不料去年8月間，黃女養的愛犬疑似生病，治療費用高達10萬元，她為了籌措醫療費，竟把原本民眾繳納場地費開出的收據，以「誤植」為由作廢，修改收款金額，總計48筆收據中，各侵占數百元不等，總計1萬5780元。

高市府運發局會計室的主任，去年9月17日發現高雄網球中心多筆收據作廢有異常，要求高雄網球中心提出說明，並懷疑有人侵占公款移請法辦，黃女知道紙包不住火，同月24日下午前往廉政署自首，也繳回1萬5780元給高市運發局。