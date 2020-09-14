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李承翰母親：至少判被告無期 還丈夫兒子公道
鐵路警察李承翰遭刺死案，一審法官判鄭姓被告無罪，目前案件由台南高分院審理中；李承翰母親張秀珍今天表示，被告至少要判無期徒刑，才能還丈夫、兒子及警察人員一個公道。
去年因公殉職鐵路警察李承翰的母親張秀珍，今年又面對丈夫猝逝，1年內痛失2名至親，她慢慢走出傷痛，將大家對她的關懷化為大愛，除了丈夫的奠儀新台幣15萬元外，還自掏腰包5萬元，捐贈1500份關廟麵給低收入戶，事前特地擲筊告知丈夫及兒子。
張秀珍接受媒體訪問表示，丈夫就是無法忍受殺害兒子的被告無罪判決，才會心情鬱悶病逝，兒子的案件目前在台南高分院審理中，未來會出席開庭，殺害兒子的被告至少要判無期徒刑，才能還丈夫、兒子及警察人員一個公道。目前許多相關案件不是無罪判決，就是輕判，實在太離譜了，社會才會變得很亂。
被告鄭男去年7月3日搭乘火車，被控持新買的刀子刺傷鐵路警察李承翰腹部致死。嘉義地檢署認為被告明知刀子刺向腹部有致命可能，卻仍不違反本意，依殺人罪嫌起訴，嘉義地方法院認為被告罹患思覺失調症判無罪。
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