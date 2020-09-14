快訊

蘋果軟體增新冠暴露通知但台灣未開放 莊人祥這麼說

「令和大叔」菅義偉勝出 將成為日本第99任首相

聽新聞
test
0:00 / 0:00

李承翰母親：至少判被告無期 還丈夫兒子公道

中央社 / 嘉義市14日電

鐵路警察李承翰遭刺死案，一審法官判鄭姓被告無罪，目前案件由台南高分院審理中；李承翰母親張秀珍今天表示，被告至少要判無期徒刑，才能還丈夫、兒子及警察人員一個公道。

去年因公殉職鐵路警察李承翰的母親張秀珍，今年又面對丈夫猝逝，1年內痛失2名至親，她慢慢走出傷痛，將大家對她的關懷化為大愛，除了丈夫的奠儀新台幣15萬元外，還自掏腰包5萬元，捐贈1500份關廟麵給低收入戶，事前特地擲筊告知丈夫及兒子。

張秀珍接受媒體訪問表示，丈夫就是無法忍受殺害兒子的被告無罪判決，才會心情鬱悶病逝，兒子的案件目前在台南高分院審理中，未來會出席開庭，殺害兒子的被告至少要判無期徒刑，才能還丈夫、兒子及警察人員一個公道。目前許多相關案件不是無罪判決，就是輕判，實在太離譜了，社會才會變得很亂。

被告鄭男去年7月3日搭乘火車，被控持新買的刀子刺傷鐵路警察李承翰腹部致死。嘉義地檢署認為被告明知刀子刺向腹部有致命可能，卻仍不違反本意，依殺人罪嫌起訴，嘉義地方法院認為被告罹患思覺失調症判無罪。

警察 李承翰 嘉義

延伸閱讀

殉職警李承翰母助弱勢 將小愛匯聚成社會暖流

影／化作大愛！鐵警李承翰母親捐千分關廟麵給低收入戶

黑鷹殉職入祀忠烈祠 空軍弟兄：陪伴家屬走過難熬日子

吸毒殺母無罪 國民黨：蔡政府應提升社會對司法信任度

相關新聞

無照酒駕逆向撞傷一家三口 逃逸男判3年徒刑

徐姓男子去年4月酒駕行經新北市淡水區關渡橋，違規跨越雙黃線，逆向行駛撞上黃姓男子轎車，導致黃男一家三口受輕重傷，徐男案發...

急籌措愛犬10萬醫療費 高市運發局約僱女竟搬公款

高雄市運動發展局黃姓女約僱人員疑急需10萬元來治療所養的狗，涉從48筆民眾申請使用場地時繳納的費用，共侵占1萬5780元...

李承翰母親：至少判被告無期 還丈夫兒子公道

鐵路警察李承翰遭刺死案，一審法官判鄭姓被告無罪，目前案件由台南高分院審理中；李承翰母親張秀珍今天表示，被告至少要判無期徒...

參加自行車賽摔死不賠？ 妻兒打6年訴訟終於贏了主辦方

郭姓男子6年前參加「AMD 環東國際自行車賽」，但比賽當天下雨，路面積水、有坑洞，他騎經省道台11線92公里處時和其他參...

台北醫院前放射科主任收取回扣 判6年定讞

台北醫院前醫師兼放射科主任張俊寧被控辦理醫學斷層掃描儀等採購案時，涉向廠商收取回扣342萬餘元。最高法院今天維持二審認定...

電鍍業者偷排廢水汙染三爺宮溪 今被南檢起訴

台南市歸仁區一家電鍍工廠，去年涉嫌違法排放有害廢水流入三爺宮溪，經處以停工仍不遵守停工命令，又重施故技違法排放廢水，台南...

涉共諜案起訴 前立委助理昨病逝

前立委助理李易諴被控涉「共諜」案，羈押26天起訴、准以6萬元交保；李昨天晚間因大腸癌復發，病逝台大醫院，得年58歲，台北...

拒酒測還被酒駕現行犯逮捕 2罰33萬3000元

苗栗縣江姓男子今年1月間酒駕，現場拒酒測挨罰鍰18萬元，舉發警員再依現行犯逮捕，酒測值0.71，公共危險罪被判5個月徒刑...

寄養家庭子涉猥褻寄養女童 桃檢不起訴、寄養資格註銷

桃園市一家寄養家庭前年6月在外居住的33歲兒子返家，涉嫌某週日早上對1名寄養女童撫摸大腿外側、臀部和胸部，經生母提告，市...

上次逃兵判3月 台中男出監又逃兵這次判刑4月

台中市賴姓男子是役齡男子，他為了逃避兵役，在2017年間搬家後不向戶政機關申辦，導致未能接受徵兵，遭台中地院判刑3月確定...

機車行私自販賣醫用口罩 違反藥事法最高罰200萬

為保障民眾在合法通路購買醫用口罩，高雄市政府衛生局與經發局、消保官，聯合抽查夜市、攤商、雜貨店及五金行販售醫用口罩情形。...

「有人正在性侵我老婆」員警撲空 他支吾：捉姦失敗

高雄市呂姓男子懷疑老婆「討客兄」，報警謊稱「有人正在性侵我老婆」。警方到場發現根本沒這回事，呂才吞吞吐吐坦承「是為了捉姦...

熱門新聞

台南永康晚間轎車機車對撞4送醫 1人無呼吸心跳

武界壩突然放水奪人命 台電曝事故時間表

拳頭都硬了 豆花伯遭惡意棄單有人炫耀「欠整」警偵辦

朱雪璋偷渡逃往大陸遭逮 刑事局與對岸聯繫要押人回台

南投武界異常放水 台電蘇姓員工涉過失致死10萬元交保

親人水壩喪生胡婦臉書悲痛貼文 律師評論國賠可能性

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。