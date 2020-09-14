參加自行車賽摔死不賠？ 妻兒打6年訴訟終於贏了主辦方

郭姓男子6年前參加「AMD 環東國際自行車賽」，但比賽當天下雨，路面積水、有坑洞，他騎經省道台11線92公里處時和其他參賽選手擦撞，送醫不治。郭妻和兩個小孩請求自行車騎士協會賠償，但卻被告知自行車賽為「不保事項」，無法理賠。妻兒一路打訴訟，台灣高等法院更一審判自行車騎士協會應賠償郭妻和兩子各27萬7千餘元確定。

六旬的郭以「飛行71R」車隊報名參加自行車賽，並繳交報名費用2千元，他2014年4月12日上午10點出發，卻因路況擠迫而人車倒地，被送往馬偕醫院台東分院急救後再轉送高雄長庚醫院，12天後仍死亡。

家屬不滿自行車騎士協會無視所投保的旅行平安險、公共意外責任險保險契約，已將自行車賽列為不保事項，害他們無法獲200萬保險理賠，要求協會依民法規定赴賠償責任，郭妻和2子各主張求償66萬6666元。

但自行車騎士協會則表示報名簡章、賽前公告除書面外，也公告在網站，並隨時更新訊息，有讓選手充分知悉。協會說，比賽事前規劃、維安交管都按相關規定辦理，沒有賽道積水、多處路段有坑洞裂縫、未設警告標示、未執行交通管制等狀況。

協會說，自行車比賽有運動特殊性，國際職業比賽也常見在雨天舉辦，摔車意外屢見不鮮，這應屬容許、自願承擔的風險；況且郭姓男子隱瞞心臟病史，違反報名簡章規定，風險自然不是協會能控制，他們已按報名簡章投保公共意外責任險，沒有過失。

高院更一審認為，郭姓騎士因報名簡介的內容而決定參加自行車賽，協會負有對選手投保完善保險以保障生命、身體安全的義務，而協會投保的「旅行平安保險」及「大會公共意外責任險」不能認符合債之本旨為給付，有因可歸責於債務人的事由，致為不完全給付。

自行車賽的報名費每人2千元雖含保險，但未表明保險種類、保險契約內容，協會稱不能獲賠的說法無據。更一審試算競賽組、挑戰組繳交的報名費用，依序為2千元、2500元，協會為競賽組應投保的旅遊平安險至多不超過100萬元，以2千元、2500元的比例換算，協會應為競賽組投保的旅遊平安險為80萬元。更一審計算後，認為郭妻、２個兒子得請求的保險金為83萬1480元，平均繼承後，協會應賠3人各27萬7160元。