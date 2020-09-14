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電鍍業者偷排廢水汙染三爺宮溪 今被南檢起訴

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市歸仁區一家電鍍工廠，去年涉嫌違法排放有害廢水流入三爺宮溪，經處以停工仍不遵守停工命令，又重施故技違法排放廢水，台南地檢署今天偵查終結，依違反水汙染防治法罪嫌，將郭姓女負責人和郭姓男員工提起公訴。

檢方指出，郭兩人為節省成本，於去年6月30日某時，每星期約2-3次頻率，將公司從事金屬表面處理製程所產生含有害健康物質廢水，私自接一塑膠軟管將未經處理廢水排放於廠前排水溝渠後流入三爺宮溪。

台南市環保局派員前往監測，去年7月25日採取水質樣本檢驗後，測得銅12.1mg/L（標準值3）鋅12.0mg/L（標準值5）、鎳92.4mg/L（標準值1）、總鉻3.67mg/L（標準值2.0）等害健康物質，逾越放流水標準濃度廢水。

環保局去年10月16日勒令產生廢水製程全部停工，竟不遵守停工命令，仍分別於今年1月13日至1月17日止、2月3日起至2月6日止，繼續進行產生廢水製程作業，2月6日，由環保署環境督察總隊南區督察大隊、台南市環保局會同台南市玉井警分局，當場查獲。

郭兩人又於今年2月某日，購買裝設定時器作為控制抽水馬達的定時開關，將從事金屬表面處理製程所產生含有害健康物質廢水，私自接一塑膠軟管，將廢水排放於廠前排水溝渠。經環保局派員前往監測，4月19日在放流口採取水質樣本檢驗後，測得鋅、鎳、總鉻及六價鉻有害健康物質。

檢察官認為，郭兩人貪圖無須額外負擔清理成本，將成本轉嫁由全民犧牲承擔環境污染所受損害，賺取自己財物，危害尚難稱屬輕微，事後能坦認犯行，配合改善廢水處理設施，目前仍為試車階段，有待後續環保局追蹤與稽查，建請法官請量處適當之刑，以示懲儆。

台南市郭姓電鍍業者和員工涉嫌多次偷排廢水汙染三爺宮溪，被南檢依水汙染防治法罪嫌提起公訴。圖／本報資料照片
台南市郭姓電鍍業者和員工涉嫌多次偷排廢水汙染三爺宮溪，被南檢依水汙染防治法罪嫌提起公訴。圖／本報資料照片

水質 檢察官 環保署

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