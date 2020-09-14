拒酒測還被酒駕現行犯逮捕 2罰33萬3000元

苗栗縣江姓男子今年1月間酒駕，現場拒酒測挨罰鍰18萬元，舉發警員再依現行犯逮捕，酒測值0.71，公共危險罪被判5個月徒刑，易科罰金15萬3000元，他認為1事2罰，33萬3000元罰太重了，提起行政訴訟，苗栗地方法院調查拒測及酒駕並非同一行為，行政、刑事處罰迥異，最近判決駁回江男之訴。

判決書指出，江男1月月15日晚上6點35分，未戴安全帽騎機車在苗栗縣大湖鄉民族路、和平路口處，員警攔下盤查，發現他散發酒味，交談中他坦承喝酒，卻不配合酒測，警方當場告知拒測將面臨機車移置保管、罰鍰18萬元、吊照、3年內不得考照，及道路安全講習處分，江男仍堅持拒絕酒測。

員警當晚7點15分列印「受測者拒測酒測單」，江男當場簽名，警方依掣單告發，再依警政署頒訂「取締酒駕拒測處理作業程序」，判斷他吐氣可能達每公升0.25毫克以上，客觀情況足認不能安全駕駛，逮捕現行犯，帶回派出所，晚上7點23分酒測，吐氣酒精濃度每公升0.71毫克，另案依公共危險罪移送。

江男不服拒絕酒測的處分，提起行政訴訟，他主張事件發生時，他全力配合，可是不知道怎麼會罰款這麼重，不符合比例原則，第1條拒絕酒測罰18萬元，第2條罰酒駕15萬3000元，應以兩害取其輕，不能1行為2罰，聲明撤銷原處分。