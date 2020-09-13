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寄養家庭子涉猥褻寄養女童 桃檢不起訴、寄養資格註銷

聯合報 / 記者曾增勳／即時報導

桃園市一家寄養家庭前年6月在外居住的33歲兒子返家，涉嫌某週日早上對1名寄養女童撫摸大腿外側、臀部和胸部，經生母提告，市府社會局協助調查，將該女童交生母領回、同住另1名女童轉介寄養家庭，桃園地檢署日前偵結該寄養家庭兒子加重猥褻行為不起訴處分，市府社會局今天下午表示，該寄養家庭去年退出寄養，該局已註銷該寄養家庭資格。

檢警調查，這家符合資格的寄養家庭，2年前受託照顧2名未滿14歲女童，2人同住一間和式房間，前年6月某週日早上，當時12歲的1名寄養女童指控，寄養家庭的大哥哥進入房間對她撫摸大腿外側、臀部和胸部，她蓋上棉被大叫「你幹嘛、還不離開」制止。

同住女童表示，當時女童哭著告訴她被猥褻行為經過，她看見寄養家庭大哥哥從房間出去背影，並未親眼看見大哥哥對同住女童猥褻行為。這名寄養家庭兒子矢口否認對女童猥褻行為，他供稱，自己前1晚前往2名寄養女童房間開冷氣。

檢方表示，經查證，寄養家庭老師證稱2女童去找她，只說是半夢半醒之間，大哥哥去開她們房間，該女童並未提及猥褻行為，檢方經2次傳喚該女童和生母出庭，卻都未到庭說明，加上同住女童證稱看到大哥哥從房間出去背影、未看見犯行，尚難認定寄養家庭兒子對女童加重猥褻行為，偵結不起訴處分。

市府社會局表示，該寄養家庭前年受託照顧2名未滿14歲女童，該家庭育有3名成年兒子，其中1人在外居住，涉嫌者為在外居住兒子，案發後，該女童由生母領回，同住另1名女童亦轉介其他寄養家庭照顧，去年該寄養家庭退出寄養，該局已註銷該該寄養家庭資格後結案，目前2女童生活正常。

桃園市1寄養家庭成年兒子被控涉嫌對受託照顧的寄養女童猥褻行為，桃園地檢署偵結不起訴訴處分，社會局註銷寄養家庭資格。示意圖／聯合報系資料照片
桃園市1寄養家庭成年兒子被控涉嫌對受託照顧的寄養女童猥褻行為，桃園地檢署偵結不起訴訴處分，社會局註銷寄養家庭資格。示意圖／聯合報系資料照片

寄養家庭 猥褻

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