上次逃兵判3月 台中男出監又逃兵這次判刑4月

台中市賴姓男子是役齡男子，他為了逃避兵役，在2017年間搬家後不向戶政機關申辦，導致未能接受徵兵，遭台中地院判刑3月確定，賴在去年3月間才服刑完畢出監，未料賴出監後，又無故搬離太平區的戶籍地，搬到桃園市，導致太太平區公所發出的徵兵通知書都無法送達，全案區公所函送台中地檢署偵辦，檢方起訴聲請簡易判決，台中地院判刑4月，得易科。

台中地院審酌，賴姓男子在2017年間就因意圖避免徵兵處理，而居住處所遷移，無故不申報，遭判刑3月確定，但賴執刑完畢後，又在5年內故意再犯有期徒刑以上之罪，為累犯，且賴所犯前案與本案都是違反妨害兵役治罪條例案件，足見行為人妨害兵役惡性非輕，且賴在前案的徒刑執行完畢未滿1年即再犯本案，可見賴對於刑罰的反應力薄弱，依法加重其刑，依妨害兵役罪，判刑4月，得易科罰金12萬，可上訴。

根據判決書，賴姓男子（33歲）在2017年間，意圖避免徵兵處理，而居住處所遷移，無故不申報，導致未能接受徵兵處理而違反妨害兵役治罪條例案件，經台中地方法院在2018年間判刑3月確定，並在去年3月執行完畢。