快訊

高市婦居家檢疫期間死亡 指揮中心公布新冠採檢結果

日職／張奕先發登板對羅德要雪恥 力拚本季第二勝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

上次逃兵判3月 台中男出監又逃兵這次判刑4月

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市賴姓男子是役齡男子，他為了逃避兵役，在2017年間搬家後不向戶政機關申辦，導致未能接受徵兵，遭台中地院判刑3月確定，賴在去年3月間才服刑完畢出監，未料賴出監後，又無故搬離太平區的戶籍地，搬到桃園市，導致太太平區公所發出的徵兵通知書都無法送達，全案區公所函送台中地檢署偵辦，檢方起訴聲請簡易判決，台中地院判刑4月，得易科。

台中地院審酌，賴姓男子在2017年間就因意圖避免徵兵處理，而居住處所遷移，無故不申報，遭判刑3月確定，但賴執刑完畢後，又在5年內故意再犯有期徒刑以上之罪，為累犯，且賴所犯前案與本案都是違反妨害兵役治罪條例案件，足見行為人妨害兵役惡性非輕，且賴在前案的徒刑執行完畢未滿1年即再犯本案，可見賴對於刑罰的反應力薄弱，依法加重其刑，依妨害兵役罪，判刑4月，得易科罰金12萬，可上訴。

根據判決書，賴姓男子（33歲）在2017年間，意圖避免徵兵處理，而居住處所遷移，無故不申報，導致未能接受徵兵處理而違反妨害兵役治罪條例案件，經台中地方法院在2018年間判刑3月確定，並在去年3月執行完畢。

但賴在犯案後，明知戶籍地已遭強制遷移到台中市太平區戶政事務所，且出監後，搬移到桃園市，依法應該申報實際居所，他無故不申報，導致太平區公所在去年3月、11月寄出的徵兵檢查通知書都無法送達，戶政機關只好將全案依妨害兵役罪嫌，函送檢方偵辦。

台中市賴姓男子在2017年間逃兵，遭判刑3月，未料他出獄後又不申報實際居住地，導致戶政機關無法送達徵兵通知書，台中地院依法判刑4月。圖／報系資料照
台中市賴姓男子在2017年間逃兵，遭判刑3月，未料他出獄後又不申報實際居住地，導致戶政機關無法送達徵兵通知書，台中地院依法判刑4月。圖／報系資料照

台中市

延伸閱讀

國民法官分區說明首場選台中？許宗力：司法改革發源地

弟的女友酒醉裸睡跌床下 哥扶上床受不了玷辱她

弒母男子另案拘役 桃衛生局研擬出監後處置方案

嘉市輔導240名毒癮者 今再辦時光隧道反毒特展

相關新聞

上次逃兵判3月 台中男出監又逃兵這次判刑4月

台中市賴姓男子是役齡男子，他為了逃避兵役，在2017年間搬家後不向戶政機關申辦，導致未能接受徵兵，遭台中地院判刑3月確定...

機車行私自販賣醫用口罩 違反藥事法最高罰200萬

為保障民眾在合法通路購買醫用口罩，高雄市政府衛生局與經發局、消保官，聯合抽查夜市、攤商、雜貨店及五金行販售醫用口罩情形。...

「有人正在性侵我老婆」員警撲空 他支吾：捉姦失敗

高雄市呂姓男子懷疑老婆「討客兄」，報警謊稱「有人正在性侵我老婆」。警方到場發現根本沒這回事，呂才吞吞吐吐坦承「是為了捉姦...

刪App仍被續約扣錢 專家教你怎麼刪乾淨

APP五花八門，不少業者常以「免費試用」吸引消費者下載訂閱，消費者刪除或滑入「垃圾桶」仍被扣款。台中市政府法制局日前受理...

通緝犯粗話辱罵警 判刑6月

甘姓男子因妨害公務案被台南地檢署通緝，今年6月間經警緝獲帶回新營警分局後鎮派出所調查時，先以腳踢踹劉姓警員鼠蹊部，傷害部...

鄰宅電焊引火警 判賠彰化彰邑關帝廟1484萬

彰化縣定古蹟彰邑關帝廟2017年2月發生火災，後殿文昌殿被燒毀而重修，經消防局鑑定應是隔壁民宅進行4樓違建鐵皮屋施工，因...

黃牌重機區間測速時速50公里被逼車 停下理論慘被罰2萬4

新北市萬里隧道內去年5月發生一件黃牌重型機車騎士，在實施區間測速的隧道內，保持速限50公里行駛，卻被後方汽車逼車，汽車車...

影／赴總統、行政院長官邸陳情 臨退警控警大校長惡整基層

桃園市交通大隊蕭姓警員9月8日晚上8時許帶著妻子到總統官邸前，持布條向總統陳情，控訴警大校長黎文明在桃園市警察局長任內，...

惡搞小動作、害土地重劃破局？前建台董座涉背信遭起訴

三禾資產2016年得標高鐵左營站旁、建台水泥廠區土地債權，與債務人、即建台前董座鄭吉田談妥，只要搞定土地重劃，讓「工業用...

他砸大錢辦婚宴娶老婆 美嬌娘拖延登記才知...綠了

高雄市康姓男子與未婚妻愛情長跑近8年，兩人2017年在漢神巨蛋操辦婚宴，廣發喜餅、喜帖邀親友見證幸福；然而，女方婚宴後卻...

逃生通道受阻！土城鵝肉店起火害二命 負責人判刑7月

新北市土城鵝肉店「鼎玉鉉」因小開債務糾紛，106年底遭人潑漆釀災，火勢一發不可收拾，造成許姓老闆娘和張姓員工逃生不及身亡...

男子逼友人簽200萬本票挨告強盜 因未動手獲不起訴

新北市謝姓男子因經商缺資金，找王姓及連姓友人借款200萬元周轉，因雙方熟識未簽借據，拖延半年無音訊，王、連二人約謝至咖啡...

熱門新聞

影／現場影像曝光 2家人溪床露營遭沖走 尋獲7歲童遺體

南投野溪露營遭沖走4人 台電證實：閘門自動開啟放水

武界壩疑無預警放水 南投縣仁愛一線天野溪傳4人遭沖走

影／南投野營遭沖走3死1失蹤 生還者驚恐還原現場

影／秘境武界部落吸引露營客 出事家庭違規紮營陷險地

雲林虎尾鎮重大車禍 逆向闖紅燈追撞釀7車毀損3人重傷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。