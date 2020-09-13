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法扶維冠大樓地震倒塌上訴說明會 住戶嘆已無期待

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

台南市永康區維冠金龍大樓因2016年0206強震倒塌，多人死傷，法律扶助基金會律師團協助受災戶向建商提告，求償逾41.8億元，今針對一審判賠約4.5億元舉行說明會，尋求住戶意見，多數表態已無期待 ，將放棄上訴。

說明會在維冠大樓旁永康區崑山里活動中心舉行，黃龍昌等多名律師，向震災受害人報告民事判決內容，並受理是否要上訴的後續程序，以及相關諮詢等作業。

現場有約40多人受災戶出席，法扶也貼心為每位受災戶個別製作可獲得賠償的金額附表，方便理解，分析是否要上訴的理由，並要受災戶在本月15日前回覆上訴與否以利後續作業，住戶過程專注聆聽相關訴訟權益。

律師王捷歆等人說，維冠建商林明輝當時查扣土地、田賦，預估約9210萬元，保單則已分配給優先債權人，並無餘額，以及其他被告的財產狀況。

地震受傷且痛失愛女的林武重、陳翊庭夫婦，今也參加說明會，夫婦倆生了一對龍鳳胎，才2歲多，目前在南科路竹園區上班的林武重說，感謝法扶一路來協助，但判賠金額「看得到、拿不到」，其實沒有實質意義，原則上會放棄上訴。

他也感慨說，「藍綠政治人物都同款」，最重要還是要「靠自己」。

在地震中痛失2子的連晃汶，與女兒1家3口在歸仁附近租屋，等維冠大樓原址重建完成後，就會搬過去。連今也出席說明會，聽取報告後，並未再多做諮詢，很快就離開。他說，上訴也沒有什麼意義，小孩回不來，黑心建商也無法獲得重懲。

法律扶助基金會律師團向維冠受災戶說明上訴與否相關權益，受災戶專注聆聽，多數傾向放棄上訴。記者謝進盛／攝影
法律扶助基金會律師團向維冠受災戶說明上訴與否相關權益，受災戶專注聆聽，多數傾向放棄上訴。記者謝進盛／攝影
地震倒塌原址重建的住宅大樓預定今年底完工。記者謝進盛／攝影
地震倒塌原址重建的住宅大樓預定今年底完工。記者謝進盛／攝影

維冠 地震 強震

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