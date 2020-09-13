快訊

黑幫揭密／今年北台最大告別式 「天道盟黎明」也會來致敬

孫道存涉挪基金會款項 二審裁定延長限境8月

中央社 / 台北13日電

太平洋電線電纜公司前副董事長孫道存。圖／報系資料照片
太平洋電線電纜公司前副董事長孫道存。圖／報系資料照片

前太平洋電線電纜公司董事長孫道存涉嫌挪用太電旗下基金會資金，用來支應訴訟費等私人開銷，一審遭判1年半。二審日前裁定他今天起延長限制出境出海8個月。

檢方起訴指出，孫道存涉嫌自民國101年至107年間，挪用太電成立的太平洋網球發展基金會、孫法民文教基金會款項，支應訴訟費等私人開銷，金額累積超過新台幣1億元。

一審的台北地方法院3月間依公益侵占罪判孫道存1年6月徒刑，經上訴，二審由台灣高等法院審理。

二審指出，孫道存之前經台北地院認為犯罪嫌疑重大，自1月13日起限制出境、出海至9月12日止；經通知孫道存到庭陳述意見，但他未到庭，僅檢、辯表示意見，審酌北院判他1年6月，若判決有罪確定必須入監執行，如未予限制出境、出海，可能有逃亡規避刑罰的高度可能性，日前裁定孫道存9月13日起延長限制出境、出海8個月。

孫道存 台灣高等法院

延伸閱讀

假買車真擄人強行過戶丟包山區 二審重判3搶匪

新北醫師公會賣作品義賣助社福 侯友宜笑逼大家掏錢

85歲阿嬤守寡59年捐千萬成立基金會 助528名單親媽媽

長榮內鬥／控鍾德美派人赴股東會無效案 二審判張國明敗訴

相關新聞

法扶維冠大樓地震倒塌上訴說明會 住戶嘆已無期待

台南市永康區維冠金龍大樓因2016年0206強震倒塌，多人死傷，法律扶助基金會律師團協助受災戶向建商提告，求償逾41.8...

機車行私自販賣醫用口罩 違反藥事法最高罰200萬

為保障民眾在合法通路購買醫用口罩，高雄市政府衛生局與經發局、消保官，聯合抽查夜市、攤商、雜貨店及五金行販售醫用口罩情形。...

「有人正在性侵我老婆」員警撲空 他支吾：捉姦失敗

高雄市呂姓男子懷疑老婆「討客兄」，報警謊稱「有人正在性侵我老婆」。警方到場發現根本沒這回事，呂才吞吞吐吐坦承「是為了捉姦...

刪App仍被續約扣錢 專家教你怎麼刪乾淨

APP五花八門，不少業者常以「免費試用」吸引消費者下載訂閱，消費者刪除或滑入「垃圾桶」仍被扣款。台中市政府法制局日前受理...

通緝犯粗話辱罵警 判刑6月

甘姓男子因妨害公務案被台南地檢署通緝，今年6月間經警緝獲帶回新營警分局後鎮派出所調查時，先以腳踢踹劉姓警員鼠蹊部，傷害部...

鄰宅電焊引火警 判賠彰化彰邑關帝廟1484萬

彰化縣定古蹟彰邑關帝廟2017年2月發生火災，後殿文昌殿被燒毀而重修，經消防局鑑定應是隔壁民宅進行4樓違建鐵皮屋施工，因...

黃牌重機區間測速時速50公里被逼車 停下理論慘被罰2萬4

新北市萬里隧道內去年5月發生一件黃牌重型機車騎士，在實施區間測速的隧道內，保持速限50公里行駛，卻被後方汽車逼車，汽車車...

影／赴總統、行政院長官邸陳情 臨退警控警大校長惡整基層

桃園市交通大隊蕭姓警員9月8日晚上8時許帶著妻子到總統官邸前，持布條向總統陳情，控訴警大校長黎文明在桃園市警察局長任內，...

惡搞小動作、害土地重劃破局？前建台董座涉背信遭起訴

三禾資產2016年得標高鐵左營站旁、建台水泥廠區土地債權，與債務人、即建台前董座鄭吉田談妥，只要搞定土地重劃，讓「工業用...

他砸大錢辦婚宴娶老婆 美嬌娘拖延登記才知...綠了

高雄市康姓男子與未婚妻愛情長跑近8年，兩人2017年在漢神巨蛋操辦婚宴，廣發喜餅、喜帖邀親友見證幸福；然而，女方婚宴後卻...

逃生通道受阻！土城鵝肉店起火害二命 負責人判刑7月

新北市土城鵝肉店「鼎玉鉉」因小開債務糾紛，106年底遭人潑漆釀災，火勢一發不可收拾，造成許姓老闆娘和張姓員工逃生不及身亡...

男子逼友人簽200萬本票挨告強盜 因未動手獲不起訴

新北市謝姓男子因經商缺資金，找王姓及連姓友人借款200萬元周轉，因雙方熟識未簽借據，拖延半年無音訊，王、連二人約謝至咖啡...

熱門新聞

影／現場影像曝光 2家人溪床露營遭沖走 尋獲7歲童遺體

武界壩疑無預警放水 南投縣仁愛一線天野溪傳4人遭沖走

南投野溪露營遭沖走4人 台電證實：閘門自動開啟放水

影／秘境武界部落吸引露營客 出事家庭違規紮營陷險地

影／南投野營遭沖走3死1失蹤 生還者驚恐還原現場

少年路肩牽車步履蹣跚 警查覺受傷協助送醫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。