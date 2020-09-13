孫道存涉挪基金會款項 二審裁定延長限境8月

太平洋電線電纜公司前副董事長孫道存。圖／報系資料照片

前太平洋電線電纜公司董事長孫道存涉嫌挪用太電旗下基金會資金，用來支應訴訟費等私人開銷，一審遭判1年半。二審日前裁定他今天起延長限制出境出海8個月。

檢方起訴指出，孫道存涉嫌自民國101年至107年間，挪用太電成立的太平洋網球發展基金會、孫法民文教基金會款項，支應訴訟費等私人開銷，金額累積超過新台幣1億元。

一審的台北地方法院3月間依公益侵占罪判孫道存1年6月徒刑，經上訴，二審由台灣高等法院審理。

二審指出，孫道存之前經台北地院認為犯罪嫌疑重大，自1月13日起限制出境、出海至9月12日止；經通知孫道存到庭陳述意見，但他未到庭，僅檢、辯表示意見，審酌北院判他1年6月，若判決有罪確定必須入監執行，如未予限制出境、出海，可能有逃亡規避刑罰的高度可能性，日前裁定孫道存9月13日起延長限制出境、出海8個月。