13歲少年主動求歡 男赴約被判3年半

桃園市李姓男子於107年間在交友網站認識13歲少年，少年主動約砲，2人到摩鐵發生性關係。由於少年未滿14歲，最高法院依妨害性自主罪判處李男3年半徒刑，全案定讞。

判決指出，李男於民國107年4月間在交友網站上認識1名13歲少年，少年主動邀約李男性交，2人2天後到楊梅區1家汽車旅館，相互口交及肛交。少年事後還用LINE將過程告知另1名鍾姓男友。少年家人發現後報警處理。

少年坦承自己主動約砲，到摩鐵後也是他先撫摸李男挑逗；李男則辯稱2人到摩鐵僅一起泡澡、聊天、看電視，頂多互相撫摸，並未發生性關係；李男律師表示，鍾男知道少年與李男到摩鐵後醋海生波，懷恨在心，才會刻意誣陷李男。

法官查出，李男案發後曾與鍾男LINE對話，提到是少年要他當砲友，只怪少年太主動他又沒拒絕；李男另傳訊息向少年父親致歉，希望對方「給年輕人一次機會」、「不管是做牛做馬都願意」，不要因為一次的過錯讓他留下無法磨滅的汙點。

法官認定李男與少年性交無誤，雖然是少年主動約砲，一審依刑法第227條第1項對於未滿14歲男子為性交罪，判處李男有期徒刑6年。二審認為量刑過重，改判3年6月徒刑。最高法院日前駁回上訴，全案定讞。