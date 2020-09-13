快訊

影／南投野營遭沖走3死1失蹤 生還者驚恐還原現場

13歲少年主動求歡 男赴約被判3年半

中央社 / 台北13日電

桃園市李姓男子於107年間在交友網站認識13歲少年，少年主動約砲，2人到摩鐵發生性關係。由於少年未滿14歲，最高法院依妨害性自主罪判處李男3年半徒刑，全案定讞。

判決指出，李男於民國107年4月間在交友網站上認識1名13歲少年，少年主動邀約李男性交，2人2天後到楊梅區1家汽車旅館，相互口交及肛交。少年事後還用LINE將過程告知另1名鍾姓男友。少年家人發現後報警處理。

少年坦承自己主動約砲，到摩鐵後也是他先撫摸李男挑逗；李男則辯稱2人到摩鐵僅一起泡澡、聊天、看電視，頂多互相撫摸，並未發生性關係；李男律師表示，鍾男知道少年與李男到摩鐵後醋海生波，懷恨在心，才會刻意誣陷李男。

法官查出，李男案發後曾與鍾男LINE對話，提到是少年要他當砲友，只怪少年太主動他又沒拒絕；李男另傳訊息向少年父親致歉，希望對方「給年輕人一次機會」、「不管是做牛做馬都願意」，不要因為一次的過錯讓他留下無法磨滅的汙點。

法官認定李男與少年性交無誤，雖然是少年主動約砲，一審依刑法第227條第1項對於未滿14歲男子為性交罪，判處李男有期徒刑6年。二審認為量刑過重，改判3年6月徒刑。最高法院日前駁回上訴，全案定讞。

摩鐵 LINE 男性

延伸閱讀

女直播主控遭粉絲性侵 證人稱親親抱抱像情侶判無罪

中職／讓出本壘仍被判阻擋 丘昌榮：這樣怎麼教捕手？

6賽鴿被捕勒贖他滙款10元報警逮人 人頭帳戶主被判2月

美網／「誤擊」線審被判失格引譁然 球王發文道歉

相關新聞

機車行私自販賣醫用口罩 違反藥事法最高罰200萬

為保障民眾在合法通路購買醫用口罩，高雄市政府衛生局與經發局、消保官，聯合抽查夜市、攤商、雜貨店及五金行販售醫用口罩情形。...

「有人正在性侵我老婆」員警撲空 他支吾：捉姦失敗

高雄市呂姓男子懷疑老婆「討客兄」，報警謊稱「有人正在性侵我老婆」。警方到場發現根本沒這回事，呂才吞吞吐吐坦承「是為了捉姦...

刪App仍被續約扣錢 專家教你怎麼刪乾淨

APP五花八門，不少業者常以「免費試用」吸引消費者下載訂閱，消費者刪除或滑入「垃圾桶」仍被扣款。台中市政府法制局日前受理...

通緝犯粗話辱罵警 判刑6月

甘姓男子因妨害公務案被台南地檢署通緝，今年6月間經警緝獲帶回新營警分局後鎮派出所調查時，先以腳踢踹劉姓警員鼠蹊部，傷害部...

鄰宅電焊引火警 判賠彰化彰邑關帝廟1484萬

彰化縣定古蹟彰邑關帝廟2017年2月發生火災，後殿文昌殿被燒毀而重修，經消防局鑑定應是隔壁民宅進行4樓違建鐵皮屋施工，因...

黃牌重機區間測速時速50公里被逼車 停下理論慘被罰2萬4

新北市萬里隧道內去年5月發生一件黃牌重型機車騎士，在實施區間測速的隧道內，保持速限50公里行駛，卻被後方汽車逼車，汽車車...

影／赴總統、行政院長官邸陳情 臨退警控警大校長惡整基層

桃園市交通大隊蕭姓警員9月8日晚上8時許帶著妻子到總統官邸前，持布條向總統陳情，控訴警大校長黎文明在桃園市警察局長任內，...

惡搞小動作、害土地重劃破局？前建台董座涉背信遭起訴

三禾資產2016年得標高鐵左營站旁、建台水泥廠區土地債權，與債務人、即建台前董座鄭吉田談妥，只要搞定土地重劃，讓「工業用...

他砸大錢辦婚宴娶老婆 美嬌娘拖延登記才知...綠了

高雄市康姓男子與未婚妻愛情長跑近8年，兩人2017年在漢神巨蛋操辦婚宴，廣發喜餅、喜帖邀親友見證幸福；然而，女方婚宴後卻...

逃生通道受阻！土城鵝肉店起火害二命 負責人判刑7月

新北市土城鵝肉店「鼎玉鉉」因小開債務糾紛，106年底遭人潑漆釀災，火勢一發不可收拾，造成許姓老闆娘和張姓員工逃生不及身亡...

男子逼友人簽200萬本票挨告強盜 因未動手獲不起訴

新北市謝姓男子因經商缺資金，找王姓及連姓友人借款200萬元周轉，因雙方熟識未簽借據，拖延半年無音訊，王、連二人約謝至咖啡...

通緝犯遇警盤查怕被抓 駕車衝撞巡邏車處拘役50日

高姓男子6月13日晚間駕駛轎車，經台南市中西區海安路與大勇街口，形跡可疑為警盤查，他因案被通緝，立即駕車逃逸，員警駕駛警...

熱門新聞

成功大學男學生在系館頂樓上吊 警方釐清死因

影／現場影像曝光 2家人溪床露營遭沖走 尋獲7歲童遺體

18歲女重考生在外租屋補習 疑壓力過大墜樓身亡

武界壩疑無預警放水 南投縣仁愛一線天野溪傳4人遭沖走

南投野溪露營遭沖走4人 台電證實：閘門自動開啟放水

捷運碰觸美籍女學生挨告性騷擾 男喊冤：我妻兒在身旁

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。