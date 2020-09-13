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假買車真擄人強行過戶丟包山區 二審重判3搶匪

中央社 / 台北13日電

黃姓男子等3人被控佯稱買中古賓士車，持槍毆打車主強取證件辦過戶，再將車主丟包山區。二審的高等法院認定黃男等3人構成攜帶兇器強盜罪，各判8年至9年不等徒刑。可上訴。

全案緣於，許姓賓士車主去年10月間在網路上刊登賣車訊息，黃姓男子認有機可趁，與閻姓、李姓男子共謀以願意買車為由，約出許姓車主，並以計中計，由李男向黃男討債等突發情形，強行過戶許男賓士車。

判決指出，雙方在新北市樹林區碰面交車並辦理車籍登記時，李男持槍佯稱向黃男討債，閻男毆打、矇住許男眼睛恫稱，「我現在就是在搶」等語。

黃男等人搶走許男證件後，人車押往台北區監理所，交由不知情代辦人員將賓士車過戶到黃男名下，再將許男遭丟包在新店山區。

許男報警處理，警方循線在台南將黃男等3人逮捕歸案。

一審的新北地方法院依攜帶兇器強盜罪，判黃男等3人，各8年至9年不等徒刑；經上訴，二審由台灣高等法院審理。

二審開庭期間，黃男等3人否認有攜帶兇器強盜的犯行，希望與許姓車主和解，也請求從輕量刑，但許姓車主並無和解意願。

二審日前審酌，3人不思循正途取財，藉故以強暴、脅迫的手段預謀強盜他人財物，對被害人所造成的心理恐懼及身體傷害非輕，且3人犯後均未賠償被害人等情，依攜帶兇器強盜罪，各判8年至9年不等徒刑，還可上訴。

車主 強盜

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