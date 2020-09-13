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刪App仍被續約扣錢 專家教你怎麼刪乾淨

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導

APP五花八門，不少業者常以「免費試用」吸引消費者下載訂閱，消費者刪除或滑入「垃圾桶」仍被扣款。台中市政府法制局日前受理多起相關消費爭議，提醒民眾務必詳細閱讀說明條款，依規定於免費試用期滿前取消訂閱，保障自身權益。

法制局長李善植說，相關消費爭議案層出不窮，像是前陣子引起一陣旋風的變老變男變女的「FaceApp」影片剪輯程式「小影」短視頻手機錄屏的「樂秀錄屏大師」甚至「Pacer-運動計步器和跑步健身減肥教練」「簡易數學（math Learner)」等APP都有消費者申訴。

李善植説，以「FaceApp」為例，免費試用為3天，期滿後自動續約一年，年費為新台幣990元。「簡易數學（簡易數學)」下載試用期也3天，但期滿後卻以每周340元計費，等同一個月就要1360元。

他說，部分APP以「提供一定期間免費試用」吸引消費者下載訂閱，可能在訂閱介面上簡略敘述自動續約條款、免費試用期間及試用期滿後收費金額，其它涉及消費者權益的說明條款未完整揭露或以英文呈現，消費者若未詳細閱讀，訂閱後即可能衍生爭議。

李善植說，常見爭議是民眾未留意應在免費試用到期「至少24小時前取消訂閱」誤以為在手機螢幕移除APP、滑進垃圾桶內，就算成功取消訂閱，實際上未取消，與業者之間的契約關係仍存續，在免費試用期滿後，消費者依約仍會被收取款項。

他表示，此類APP大多採取「自動續約」方式，同時搭配信用卡或手機門號自動扣款，消費者在未察覺情況下自動續約；另外，App Store、Google Play及App開發商多為境外公司，這類消費爭議申訴案屬「跨境消費爭議案件」，難以透過我國消費爭議處理程序進行協商或調解，呼籲消費者多加注意，保障自身權益。

台中市法制局指出，不少App契約內容說明不清，3天後直接續約一年。圖／法制局提供
台中市法制局指出，不少App契約內容說明不清，3天後直接續約一年。圖／法制局提供
台中市法制局示範如何取消訂閱App。圖／法制局提供
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台中市法制局示範如何取消訂閱App。圖／法制局提供
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