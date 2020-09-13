快訊

夏季轉換冬季 鄭明典一張圖看類梅雨天氣現象

聽新聞
test
0:00 / 0:00

通緝犯粗話辱罵警 判刑6月

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

甘姓男子因妨害公務案被台南地檢署通緝，今年6月間經警緝獲帶回新營警分局後鎮派出所調查時，先以腳踢踹劉姓警員鼠蹊部，傷害部分未據告訴，涉嫌以「三字經」侮辱謾罵劉，台南地院依甘觸犯妨害公務執行罪，累犯，判處徒刑6月，得易科罰金，全案可上訴。

判決說，甘因公共危險、妨害公務等案件，經法院各判處罪刑確定，經入監接續執行後，甫於2017年9月23日執行完

畢。不料甘猶不知悛悔，緣甘因妨害公務等案件為台南地檢署通緝，今年6月27日下午3點多被經警緝獲帶回新營警分局後鎮派出所調查時，先腳踢踹劉姓警員左腳鼠蹊部，傷害部分未據告訴，復接續以三字經穢語，對執行職務劉侮辱謾罵，案經法辦起訴。

甘供稱，他是不小心碰到及脫口而出，並非故意，但惟依上開翻拍照片及譯文，甘原坐於椅上，突伸腳往前踢踹劉；口出穢語時，則同時稱「罵你剛好啦」等語。甘的供詞不被採信。

甘姓男子因案被通緝，經警緝獲帶回後鎮派出所調查時，涉嫌以三字經侮辱謾罵劉，台南地院依甘觸犯妨害公務執行罪，累犯，判處徒刑6月。圖／本報資料照片
甘姓男子因案被通緝，經警緝獲帶回後鎮派出所調查時，涉嫌以三字經侮辱謾罵劉，台南地院依甘觸犯妨害公務執行罪，累犯，判處徒刑6月。圖／本報資料照片

妨害公務 通緝

延伸閱讀

通緝犯遇警盤查怕被抓 駕車衝撞巡邏車處拘役50日

鐵條插入大腿跌進稻田 半百勇警鮮血直流繼續追通緝犯

北部警察不是塑膠的 屏東通緝犯躲到淡水山窩窩也沒用

影／警匪追逐！通緝犯竄逃 警開槍打中輪胎男自撞遭逮

相關新聞

黃牌重機區間測速時速50公里被逼車 停下理論慘被罰2萬4

新北市萬里隧道內去年5月發生一件黃牌重型機車騎士，在實施區間測速的隧道內，保持速限50公里行駛，卻被後方汽車逼車，汽車車...

通緝犯粗話辱罵警 判刑6月

甘姓男子因妨害公務案被台南地檢署通緝，今年6月間經警緝獲帶回新營警分局後鎮派出所調查時，先以腳踢踹劉姓警員鼠蹊部，傷害部...

鄰宅電焊引火警 判賠彰化彰邑關帝廟1484萬

彰化縣定古蹟彰邑關帝廟2017年2月發生火災，後殿文昌殿被燒毀而重修，經消防局鑑定應是隔壁民宅進行4樓違建鐵皮屋施工，因...

影／赴總統、行政院長官邸陳情 臨退警控警大校長惡整基層

桃園市交通大隊蕭姓警員9月8日晚上8時許帶著妻子到總統官邸前，持布條向總統陳情，控訴警大校長黎文明在桃園市警察局長任內，...

惡搞小動作、害土地重劃破局？前建台董座涉背信遭起訴

三禾資產2016年得標高鐵左營站旁、建台水泥廠區土地債權，與債務人、即建台前董座鄭吉田談妥，只要搞定土地重劃，讓「工業用...

他砸大錢辦婚宴娶老婆 美嬌娘拖延登記才知...綠了

高雄市康姓男子與未婚妻愛情長跑近8年，兩人2017年在漢神巨蛋操辦婚宴，廣發喜餅、喜帖邀親友見證幸福；然而，女方婚宴後卻...

逃生通道受阻！土城鵝肉店起火害二命 負責人判刑7月

新北市土城鵝肉店「鼎玉鉉」因小開債務糾紛，106年底遭人潑漆釀災，火勢一發不可收拾，造成許姓老闆娘和張姓員工逃生不及身亡...

男子逼友人簽200萬本票挨告強盜 因未動手獲不起訴

新北市謝姓男子因經商缺資金，找王姓及連姓友人借款200萬元周轉，因雙方熟識未簽借據，拖延半年無音訊，王、連二人約謝至咖啡...

通緝犯遇警盤查怕被抓 駕車衝撞巡邏車處拘役50日

高姓男子6月13日晚間駕駛轎車，經台南市中西區海安路與大勇街口，形跡可疑為警盤查，他因案被通緝，立即駕車逃逸，員警駕駛警...

古蹟關帝廟文昌殿燒毀 鄰宅電焊施工釀禍判賠1400萬

彰化縣彰化市縣定古蹟關帝廟2017年發生火災，後殿文昌殿被燒毀而重修，經消防局鑑定應是隔壁民宅進行4樓違建鐵皮屋施工，因...

「你沒離婚我也會生」火鍋店老闆外遇女員工 判賠40萬

新北市經營火鍋店的張姓男子與店內林姓女員工發生婚外情，不僅三度到摩鐵共度春宵還出錢供養，張妻在丈夫手機通訊軟體裡發現二人...

熱門新聞

成功大學男學生在系館頂樓上吊 警方釐清死因

18歲女重考生在外租屋補習 疑壓力過大墜樓身亡

高中生涉性侵全校受累 同校生被路人罵「人渣學校學生」

捷運碰觸美籍女學生挨告性騷擾 男喊冤：我妻兒在身旁

少年路肩牽車步履蹣跚 警查覺受傷協助送醫

他砸大錢辦婚宴娶老婆 美嬌娘拖延登記才知...綠了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。