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通緝犯粗話辱罵警 判刑6月
甘姓男子因妨害公務案被台南地檢署通緝，今年6月間經警緝獲帶回新營警分局後鎮派出所調查時，先以腳踢踹劉姓警員鼠蹊部，傷害部分未據告訴，涉嫌以「三字經」侮辱謾罵劉，台南地院依甘觸犯妨害公務執行罪，累犯，判處徒刑6月，得易科罰金，全案可上訴。
判決說，甘因公共危險、妨害公務等案件，經法院各判處罪刑確定，經入監接續執行後，甫於2017年9月23日執行完
畢。不料甘猶不知悛悔，緣甘因妨害公務等案件為台南地檢署通緝，今年6月27日下午3點多被經警緝獲帶回新營警分局後鎮派出所調查時，先腳踢踹劉姓警員左腳鼠蹊部，傷害部分未據告訴，復接續以三字經穢語，對執行職務劉侮辱謾罵，案經法辦起訴。
甘供稱，他是不小心碰到及脫口而出，並非故意，但惟依上開翻拍照片及譯文，甘原坐於椅上，突伸腳往前踢踹劉；口出穢語時，則同時稱「罵你剛好啦」等語。甘的供詞不被採信。
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