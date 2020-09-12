科技偵查法草案 北律批草率、嚴重侵害人民權益

法務部研擬科技偵查法草案，試圖打破以往LINE、FB、Skype等通訊軟體無法監聽情況，無法掌握歹徒行蹤，草案公告網上試水溫，台北律師公會認為提供討論時間太少，內容也草率，看似不起眼的監聽、定位，連續實施可能嚴重侵害人民隱私。

台北律師公會引用行政院秘書長2016年9月5日的函文，內容指出各機關研擬的法律或法規命令草案，至少要公告60天，有急迫才可以修短；不過，科技偵查法明顯不急迫，為何法務部僅給予外界5天時間討論。

另外，科技偵查法草案，提供偵查機關可使用科技設備或技術，對人民進行監視、攝錄與追查位置等新的強制處分項目，但其實嚴重侵害人民隱私權，以及秘密通訊自由的「設備端的通訊監察」，意即以植入程式方式，對通訊軟體實施通訊監察。

再者，科技偵查法以專法方式立法，將強制處分事項割裂在刑事訴訟法外，造成相關主管機關有多頭馬車情形，為何法務部不直接在通訊保障及監察法進行增修？

刑事法委員會主委林俊宏律師說，在德國，若要實施設備監聽，都要類似台灣高等法院的法官才可核定，還有其他條件限制，法官保留部分要再討論。

林俊宏表示，科技偵查法草案以物理空間做為隱私空間，其實，隱私不應該以空間判斷，例如用GPS追蹤對象行跡，可能看起來沒什麼，但若連續兩個月追蹤，就可知道人民生活軌跡，固定哪一天去哪裡，意即馬賽克理論。