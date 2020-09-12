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影／赴總統、行政院長官邸陳情 臨退警控警大校長惡整基層

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

桃園市交通大隊蕭姓警員9月8日晚上8時許帶著妻子到總統官邸前，持布條向總統陳情，控訴警大校長黎文明在桃園市警察局長任內，對自己的不合理調派，過程中與現場維安軍警發生口角衝突，經協調離場後，隔天又前往行政院長官邸抗議，亦被警方勸離。

警方調查，蕭員本任職於桃園市警局龜山分局，2012年5月追捕贓車時，向勤務指揮中心求助無果，憤而痛批警方「無恥」；該局勤指中心事後澄清，當天有3個分局參加圍捕，之所以蕭員用對講機呼叫支援失敗，是因警用頻道不同，卻讓蕭員產生錯誤認知。

蕭員說，他因此事太過氣憤，導致心臟需要裝支架，還被調職到桃園市警局交通警察大隊直屬中隊八德移置保管場，交通大隊特別設了一個貨櫃屋，裡面裝監視器及收音機「監控」他，他向上反應現場有許多跳蚤，高層卻都不回應問題。

據悉，蕭員即將於下個月退休，但因難忍憤怒，9月8日晚上帶著妻子到總統官邸外陳情，控訴警大校長黎文明在桃園市警察局長任內，以不合理調派惡整基層警員。

他向總統官邸大喊「蔡英文總統，你在不在家？我遭警大校長黎文明霸凌、被跳蚤叮咬」，希望蔡總統出面主持公道；蕭員遭現場軍警勸阻時，還向現場警員說「敢來就不怕，有本事像我一樣」，並要求妻子錄下一旁便衣軍人，批「軍人管不了警察，少在那邊對警察發號司令」，雙方僵持近40分鐘，蕭員才離場。

未料，蕭員隔日又跑到行政院長蘇貞昌官邸外抗議，仍被現場警方勸離。

對此，警大校長黎文明未出面回應；桃園市警察局則說，陳情過程合法，尊重蕭員言論自由。

督察人員則表示，雖蕭員陳情未違法，但對於警大校長控訴云云，蕭身為警察，熟知申訴管道，卻選擇著警服至官邸與現場軍警發生口角，出言叫囂，主管機關有裁量空間，依警察人員獎懲標準第6條第3項「違反品操紀律或言行失檢」，對蕭員祭出申誡處分。

蕭員9月8日晚上帶著妻子到總統官邸外陳情。記者李隆揆／翻攝
蕭員9月8日晚上帶著妻子到總統官邸外陳情。記者李隆揆／翻攝

警察 行政院 軍人

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