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惡搞小動作、害土地重劃破局？前建台董座涉背信遭起訴

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導

三禾資產2016年得標高鐵左營站旁、建台水泥廠區土地債權，與債務人、即建台前董座鄭吉田談妥，只要搞定土地重劃，讓「工業用地」抬高身價成「住商用地」，三禾就同意分割一街廓拍賣，讓建台能高價拍賣償債。鄭吉田答應後又搞小動作，刻意延遲用印，害重劃案破局；高雄地檢署日前依背信等罪嫌起訴鄭。

三禾資產公司負責人是年代集團董座練台生。起訴指出，三禾拿到「高雄市左營區左東段1-1等地號土地自辦市地重劃區」土地債權，成為建台水泥債權人。三禾原本打算聲請強制執行拍賣，但建台看好該塊地，不甘被賤賣，於是出面與三禾周旋協商。

雙方談妥，三禾暫緩執行，建台水泥會配合三禾主導的土地重劃案，等到順利完成重劃，三禾就分割出一街廓標的拍賣，讓建台能拍出較高價格償債；三禾、建台水泥在2016年5月10日簽訂協議，三禾隨即籌資著手重劃工程，接洽各主管機關驗收，擬定2018年6月完工。

不料，鄭吉田疑私下搞小動作，找來友人陳江源草擬「至簽約當日建台公司積欠三禾公司及聯貸銀行的債務含利息與違約金均免除」、「非屬三禾及聯貸案之其他債務由三禾支付，以上粗估＄1,058,790,378」等文件，發函給三禾資產，要三禾必須答應上述條件，建台才繼續後續都市計畫重劃作業。

建台還要求，三禾資產必須給建台水泥、大董事、大股東8億2千萬元，才會完成用印。三禾拒絕付款，鄭吉田就拒絕用印，導致作業延宕，市府將用地恢復成工業用地，土地價值驟減。三禾指控，建台水泥惡意損害三禾債權，不但沒辦法順利處理債權，還要負擔額外的債務延遲利息，損失不小。

檢方偵結，認定鄭吉田、陳江源共犯背信、恐嚇取財未遂、恐赫得利未遂，依法起訴。

建台水泥前董座鄭吉田涉嫌故意延宕土地重劃作業，侵害到債權人三禾資產權益，遭高雄地檢署依背信、恐嚇取財未遂、恐赫得利未遂等罪嫌起訴。記者賴郁薇／攝影
建台水泥前董座鄭吉田涉嫌故意延宕土地重劃作業，侵害到債權人三禾資產權益，遭高雄地檢署依背信、恐嚇取財未遂、恐赫得利未遂等罪嫌起訴。記者賴郁薇／攝影

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