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他砸大錢辦婚宴娶老婆 美嬌娘拖延登記才知...綠了

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導

高雄市康姓男子與未婚妻愛情長跑近8年，兩人2017年在漢神巨蛋操辦婚宴，廣發喜餅、喜帖邀親友見證幸福；然而，女方婚宴後卻一再拖延辦登記，康男咄咄逼問才知道「綠了」，女方與其他男人同居。康男盛怒提告索賠，高雄少家法院認定女方無端破壞婚約，造成康精神痛苦，判賠103萬8318元，可上訴。

康男與未婚妻交往多年、論及婚嫁，兩人2017年大肆操辦風光婚宴。康男控訴，婚宴後，兩人分隔中部、北部，名副其實的「假日夫妻」，多次催促未婚妻辦結婚登記，女方卻一再藉口推託；苦苦逼問下，女方才承認在新竹有同居男友，且當初印在喜帖上的名字只是「小名」，與身分證姓名不同。

康男指控未婚妻用假象蒙蔽、引導兩人步入婚嫁，但她實際上根本無心共組家庭；康男因此身心受創，多次到醫院就診，至今仍要接受心理諮商療程，於是向高雄少家法庭提告，不僅要討回婚宴支出104萬2340元，還要請求精神慰撫金100萬元。

然而，女方否認有同居男友，也堅決不認拖延結婚登記，聲稱真心真意與康男拍婚紗、辦婚宴，「真的有結婚意思」，只是兩人對於登記日期、未來同住地點還沒達成共識；至於喜帖上名字一事，女方辯稱「那是我小名」，未來打算到戶政機關變更姓名，家人都知道，無意要規避、隱匿。

康男緊咬說，曾要求未婚妻在非假日時南下高雄辦結婚登記並同住，卻狠遭拒絕，前年9月左右，女方突然對他很冷淡，輾轉從其他友人口中得知，未婚妻在新竹與其他男人同居；這部分有證人、對話音檔可以佐證，法院採信康男說詞。

高雄少家法院審理認為，訂婚、結婚是人生大事，並非兒戲，依一般社會通念，康男未婚妻無端破壞雙方情感互信基礎，不僅造成相關財物損失，也導致遭背棄的一方心靈受重創；逐一檢視康男出具的婚宴支出細項，當中僅有83萬8318元有具體支出憑證，另判女方要賠償20萬元精神慰撫金，共103萬8318元，還可上訴。

高雄市康姓男子大肆操辦婚宴，未婚妻卻遲遲拖延辦登記，追問才知道，女方另有同居男友，盛怒之下提告求償。示意圖／ingimage
高雄市康姓男子大肆操辦婚宴，未婚妻卻遲遲拖延辦登記，追問才知道，女方另有同居男友，盛怒之下提告求償。示意圖／ingimage

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