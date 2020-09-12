聽新聞
test
0:00 / 0:00
逃生通道受阻！土城鵝肉店起火害二命 負責人判刑7月
新北市土城鵝肉店「鼎玉鉉」因小開債務糾紛，106年底遭人潑漆釀災，火勢一發不可收拾，造成許姓老闆娘和張姓員工逃生不及身亡，鼎玉鉉鵝肉飯負責人林見發因店外裝設的招牌阻礙逃生及消防人員入內搜救，新北地院日前依過失致死罪判刑7個月，可上訴。
土城區中央路上的「鼎玉鉉」鵝肉店因小開債務糾紛，3年前遭人潑漆釀災，由於店內正在煮桂竹筍，爐具瞬間著火，火勢一發不可收拾，造成許姓老闆娘和張姓員工逃生不及身亡。
上門潑漆討債的主嫌蔡興旺事後看電視發現事態嚴重，連夜帶著共犯林家寶、黃煒杰逃亡，但出國前一刻被警方攔截。台灣高等法院更一審依殺人等罪判蔡15年徒刑，林為13年，負責開車的黃因所涉罪名變更，減為1年2月徒刑；最高法院今年2月駁回上訴定讞。
因外牆懸掛載有「鼎玉鉉鵝肉飯」字樣的招牌，遮蔽2樓作為緊急進口的窗戶，阻礙消防隊員入內搜救，且店內未依規定設置滅火器，新北地院日前依過失致死罪判刑7個月，仍可上訴。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言