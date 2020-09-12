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旅客落軌遭撞 台鐵人員被控過失致死一審無罪

中央社 / 台北12日電

台鐵南港車站去年發生旅客落軌遭列車撞擊身亡案件，士檢認為吳姓站務佐理未發現旅客落軌而釀成悲劇，依過失致死罪起訴。士院認為，吳男沒有過失，日前判決無罪，可上訴。

士林地檢署起訴指出，吳姓站務佐理民國108年8月26日擔服轉轍工列車監視等勤務，下午2時45分，一名王姓女旅客獨自坐在第一月台1車處，不久後掉落軌道，2時49分許遭進站列車撞擊，送醫不治。

檢方認為，吳男在列車進站前，從聯絡室走到第一月台13車處監看列車，並給予進站准許號誌前，可透過月台上監視器查知王女動向，竟疏未注意加以警告。

起訴認定，死者從坐在月台到遭撞擊期間長達4分鐘，當時月台1車處沒有其他人，並無難以發現的情形，認定吳男疏未注意，顯有過失。

吳男否認過失，辯稱沒看到軌道上有旅客，也沒有其他旅客反映，而且他工作地點在13車處，離1車處距離遙遠、光線昏暗，監視器有死角，旅客掉在軌道邊緣，很難發現。

一審士林地方法院判決書指出，檢察官曾到場勘驗，站在第一月台13車處往1車處觀看時，若無手電筒光線輔助，確實難以發現軌道上有無人員站立。

承審合議庭傳喚多名台鐵人員作證，認為吳男在列車進站前必須在聯絡室待命及處理其他事務，聯絡室內只有列車即將進站畫面，無從得知月台狀況；而列車即將進站時，王女早已跳下軌道，且南港車站為地下化車站，軌道一片漆黑，即使透過監視器也無法清楚察覺王女在軌道上。

判決並指出，王女主動跳下月台，也無呼救或試圖爬上月台之舉，吳男在進行列車監視時必須同時觀看月台及7台監視器，且南港車站先前未發生落軌事件，吳男對於王女自行跳下月台突發事件，難有預見的可能，並無過失可言，判決無罪。

列車 台鐵

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