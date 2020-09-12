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「你沒離婚我也會生」火鍋店老闆外遇女員工 判賠40萬
新北市經營火鍋店的張姓男子與店內林姓女員工發生婚外情，不僅三度到摩鐵共度春宵還出錢供養，張妻在丈夫手機通訊軟體裡發現二人暱稱「公」、「婆」的對話，氣憤提告。新北地院日前判決張、林二人須賠償張妻賴姓女子精神撫慰金40萬元，可上訴。
判決指出，林姓女子去年10月到已婚張姓男子經營的火鍋店上班，張男竟背著妻子與林女交往，今年5月間，張男藉口想念亡母、心情不好等理由，表示要去河堤或是亡母以往住過的地方散心，實際上卻是三度與林女投宿汽車旅館共度春宵。
「公……我一直沒來」、「婆，有驗孕棒嗎？」、「你如果沒有離婚我也還是會生。」張妻無意間從丈夫手機通訊軟體對話紀錄中，發現丈夫與林女不但以暱稱「公」、「婆」來相稱，林女甚至還因此懷孕，且丈夫還向她拿5萬元給林女，氣憤提告。
張男辯稱，和林女以「公」、「婆」互稱，是彼此玩笑性質的對話用法，林女因今年5月與男友吵架，基於朋友間情誼為安撫其情緒，才會多次相約吃飯、聊天，且考量因情侶間爭執內容多涉及隱私，不便在餐廳或便利商店等公共空間談論，才會到汽車旅館相對隱密而不受打擾的空間陪她聊天、談心，而5萬元則是林女向他借錢，否認供養。
法官認為，張、林二人在通訊軟體中以「公」、「婆」互相稱呼對方，甚至三度到汽車旅館約會，林女因懷孕與張談及是否離婚，加上張男曾以簡訊向妻子表示想要跟林女在一起而欲離婚，確有婚外情的事實，日前判決二人應賠償賴女精神撫慰金40萬元，仍可上訴。
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