派遣工上班第四天就偷拍 竟在麥當勞女廁裝行車紀錄器
桃園鄭姓男子經人力派遣公司指示到某間麥當勞擔任外送員，他竟利用可出入員工廁所機會，拿行車記錄器裝在女廁，把鏡頭對準馬桶偷拍，10多天有數名員工受害，惡行曝光後相關影像都被扣案，鄭也坦承不諱，檢方偵結依妨害秘密罪嫌起訴他。
檢警調查，鄭男（23歲）去年7月27日經公司派遣到麥當勞負責外送，才上班第4天就拿行車記錄器偷裝在員工用的女廁的洗手台下方，把鏡頭對準馬桶位置偷拍，導致期間有多名女員工春光外洩，所幸有人警覺發現立刻報案。
公司獲報後質問鄭，他才坦承確實有裝鏡頭偷拍，還將拍得的影像存放在個人硬碟、電腦及記憶卡中，並交出相關設備、檔案後簽立同意書、承諾書等。
檢方勘驗查扣檔案，發現鄭偷拍10多天，有多名女員工上廁所時遭竊錄，訊時鄭均坦承不諱，與被害人指證內容相符。
檢方認為，鄭男基於同一犯意，在相同地點、密街時間下反覆偷拍，雖同時侵害多人隱私權，但應屬於想像競合論1罪，偵結依無故以錄影竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪嫌起訴他，扣案的硬碟、記憶卡及電腦向法院請求宣告沒收。
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