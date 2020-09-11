與15歲懷孕小女友結連理 男剛成年升格當爸獲緩刑

台南市鄭姓男子今年剛滿18歲，2年前與未滿14歲國中女生交往，多次在民宿及小女友住處發生性關係，直至今年初年僅15歲小女友懷孕就醫，經台南市府家庭暴力及性侵害防治中心通報，警方循線查獲。而雙方家長同意兩人結婚，同居共組家庭，迎接新生兒的到來，台南地院認鄭妨害性自主應執行2年徒刑，緩刑5年，可上訴。

檢警調查，鄭前年12月5日至去年6月22日止，在台南市玉井區民宿，經當時未滿14歲的小女友同意偷嘗禁果，發生性關係共3次。

去年6月23日後至今年3月止，分別在玉井民宿及小女友住處等地，經她同意，又對14歲以上未滿16歲小女友發生性關係共6次。後年僅15歲小女友懷孕就醫，經台南市府家庭暴力及性侵害防治中心通報，案經玉井警分局報請台南地檢署偵查起訴。

小女友在警詢及偵查表示，有告知鄭其年齡，並與對方交往，之後發生數次性行為並因而懷孕。父親也證述，女兒與鄭交往至懷孕。最後，小倆口也結為連理，共組小家庭。

台南地院合議庭認為，鄭甫成年，年輕識淺思慮欠周，在與女方交往期間，因一時情慾衝動而觸法，然而，雙方家庭均有意願令兩人成立穩定婚姻關係，共同撫育小孩，依社會一般觀念仍有情輕法重之嫌，顯可憫恕，依法減輕其刑。