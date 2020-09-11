國務機要費案馬永成、林德訓出庭 聲請詰問陳水扁

前總統陳水扁2006年因國務機要費案被依貪汙罪起訴，總統府前副秘書長馬永成、總統府辦公室前主任林德訓遭控是共犯，陳因病聲請停止審理，台灣高等法院更二審2016年裁定陳水扁部分停審；高院今傳馬、林出庭。馬表示，檢方起訴稱他和林、陳有犯意聯絡而侵占、詐領國務機要費，但卻沒說明時間、方式與內容，希望聲請傳陳水扁作證。

高院今年2月開庭時，馬永成指國務機要費是總統的專屬經費，是從兩蔣時代留下來的慣例，他無從干預也不曾拿過錢，只是依法在會計給的單據上核章，有何犯法？他說，未搜集任何一張他人發票來替總統、總統夫人核銷，且馬英九市長特別費案也因支出大於收入，法院認為沒有不法所得而判無罪確定，而國務機要費本案也沒有不法所得。

林德訓表示，國務機要費至今已14年，期間立法院經朝野協商讓特別費除罪化，卻刻意排除國務機要費，他希望自己能獲得清白。

高院今續行準備程序，律師團聲請傳陳水扁、總統府前會計處人員林進川、專家證人許璋瑤作證。受命法官李世華質疑，關於特別費與國務機要費的性質差異，歷審都有討論，何以歷審的意見都不可採、還要傳專家證人？

律師李勝琛表示，因從最高法院發回意旨發現，這案子經過多年，法院對機密費的核銷、非機密費的領取認定與事實不符，有的證人偏向國務機要費承辦過程作業，只是就一部分作證，沒有就性質、沿革、慣例等實際面證述。李說，林進川的年紀大了，擔心他記憶淡化、模糊，希望庭上釐清。

李勝琛說，許璋瑤曾任行政院主計處主計長，經歷過3、4任總統，有會計專業，也最清楚相關作業，最高法院認為總統府前出納陳鎮慧是專帳，是天大的誤會。他說，李登輝任總統前，沒有像陳鎮慧這樣記帳的，以前不會發生這樣的誤解，律師團們認為法院對事實嚴重誤認。

律師吳春美也表示，林進川在總統府會計處工作四十多年，對國務機要費、機密費核銷程序很清楚，只有他出庭說明才能釐清。

高檢署公訴檢察官邱智宏則認為刑事訴訟法除鑑定制度外，沒有「專家證人」程序，目前只有商業事件審理法有相關規定，請高院考量傳專家證人是否合法。邱也質疑，傳林進川、許璋瑤的目的不外乎是要確認國務機要費的性質、核銷程序，但最高法院的判決明示國務機要費不是特別費，沒有必要再浪費司法資源。

邱說，原審已傳過總統府前會計長馮瑞麟等多人作證，案件走過十多年，是否要走回原點？況且馮是總統府的會計長，為何還要再傳林進川和許璋瑤？況且陳水扁在偵查、審理中也作證過，陳主張國務機要費屬因公支出，說詞已對馬、林有利。

邱智宏也質疑，陳水扁因病停審，請他出庭如為調查方法，可能會延滯訴訟、影響其他人權利。

林德訓表示，馮瑞麟作證內容前後不一，有矛盾之處，因為那時監察院大舉調查此案，馮或許有考量，陳述與事實不符，因此才想聲請傳林進川。另外，司法院釋字582號解釋保護被告交互詰問權，因此才要傳陳水扁。

另外，馬永成、林德訓多年來都遭限制出境、出海，連到金門都遭詢問，因限制出境、出海期限10月16日期滿，律師團也希望不要再限制。李勝琛說，馬、林兩人會牽涉此案，不是因為他們貪汙，而是因職務關係被要求，希望法官能有「同理心」。