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得不償失！縱火犯偷180元濕紙巾 被法官罰1萬5
許姓男子6年前僅因與他人有嫌隙，就到對方開的小吃店縱火，前年出獄，今年他在台北市一家超商偷走2包價值共180元的濕紙巾，士林地院判他拘役15天，得易科罰金1萬5。可上訴。
許男住在新北市，2014年12月，他因停車問題與一家小吃店老闆有嫌隙，竟趁凌晨人煙稀少時，持裝滿汽油的寶特瓶往小吃店門口潑灑，再點火燃燒，幸有旁人見狀持滅火器滅火，並報案，火勢未擴大燃燒。
許事後遭判刑3年8月確定，前年出獄，今年4月20日下午4點半，他在一家超商偷走2包價值共180元的濕紙巾，店員發現報案，警方趕抵逮人，在許的後背包查獲贓物，許坦承犯行。
法官認為，許貪小便宜，但竊得物品價值不高，也已還給超商，依竊盜罪判他拘役15天，可易科罰金1萬5。可上訴。
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