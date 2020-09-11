嘉義知名建商欠稅及罰鍰逾2千萬 拒不繳納遭管收看守所

嘉義61歲賴姓建商因欠繳稅金與罰鍰共2208萬1312元（利息另計），經行政執行署嘉義分署7年催討，拒不繳納，昨晚遭行政執行官向地院聲請管收獲准，送進嘉義看守所，度過失去自由漫長難熬的一夜。

看守所說，賴男關在單人房，與羈押被告分開，賴男未曾關過，很不適應，昨晚9點被法警戒護入所，入所前吃晚餐，頭一晚睡不安穩，今天吃飯正常，無家人會面，管理員會留意身心狀況。

嘉義分署說，管收依行政執行法聲請法官裁定，期限3個月，屆滿可延長一次，管收最長半年，管收和羈押不同，促使當事人還債，被管收人除身體拘束留置管收所，其他都沒限制，不坐囚車，也不上手銬等戒具，一旦提出擔保，或執行完畢，就可獲釋，管收期間支出費用，全部自費。

賴姓建商承包嘉市府工程，因經營公司不具甲級營造廠資格，違反政府採購法，借牌投標，100年遭調查局搜索約談法辦，被地檢署以違反採購法起訴，法院判徒刑6月併科罰金20萬元確定。

南區國稅局嘉市分局查得賴姓建商98、99年間銷售貨物（勞務）達1億5314萬餘元，未依規定申報繳納營業稅，對其核課逃漏營業稅與罰鍰處分共計2千2百餘萬元，賴姓建商拒不繳納欠稅與罰鍰後被移送分署強制執行。

行政執行官鍥而不捨蒐集證據，查到賴男將7750萬元公司出資額登記前妻王姓女子名下，欠稅年度前後經王女帳戶匯款提領金額逾4億千餘萬元，但其前妻通知到案卻說，公司業務資金調度由賴姓建商負責，賴男有履行義務可能，故不履行及隱匿、處分應執行財產管收事證明確。

嘉義分署多年不斷傳喚賴男，並顯示查得的事證，迫使其感覺壓力，但其仍拒不繳納，行政執行官只能拿出聲請管收最後手段，迫使義務人繳納。