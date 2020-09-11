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猥褻判刑1年、強制治療卻逾9年 二審裁定停止強制治療

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

彰化市民盧姓男子，13年前侵入住宅猥褻少女，被依乘機猥褻罪判刑1年，2011年執行完畢後，至台中監獄附設培德醫院強制治療，他年年被評估有再犯之虞，迄今已9年，評估委員自認「黔驢技窮」，建議放他出去，台中高分檢日前聲請停止強制治療，台中高分院依據評估決議結果，認為盧男再犯危險已顯著降低，今天裁定准予停止強制治療。

盧男（42歲）猥褻少女被依乘機猥褻罪被判刑僅一年，依規定應強制治療，如果鑑定評估再犯率沒有顯著降低，應繼續強制治療，且沒有規定最長期間，但盧僅被判刑1年，強制治療已9年，他不服提出釋憲案，大法官憲法法庭將於11月3日召開辯論庭。

台中高分檢主任檢察官李慶義表示，盧猥褻少女被判刑一年，因強制治療沒有時間限制，每年接受台中監獄附設培德醫院強制治療評估小組會議委員評估，年年皆認有再犯之虞，在培德醫院治療九年，超過本刑九倍，限制他的人身自由，等同繼續服刑，而他所判刑度低、犯案無暴力，因此認強制治療無時間限制，不符合比例原則。

檢審查出，盧男於2001年間，在北部地區犯下妨害性自主案件，被判刑5年定讞，服刑至2004年間獲假釋出獄。未料，盧男又於2007年間，侵入中部地區十三歲的少女住處，隔著衣服撫摸被害人胸部，被判刑1年確定，而他又另犯侵入住宅、詐欺、妨害自由等罪，合併執行3年5月確定。

2008年3月，盧男入獄服刑，至2011年8月25日執行完畢，期間他被評估小組評估認他有再犯危險之虞，年年被認為有繼續強制治療必要，雖然他多次提出異議，但皆被合議庭駁回。

今年5月間，評估小組的13名委員，有12名同意停止強制治療，僅1名反對，多數委員均認為聲明異議人再犯危險已顯降低，則於多數熟稔侵害犯罪特性之精神科專科醫師、心理師、社會工作師、觀護人及專家學者之意見，均肯定聲明異議人再犯危險性有顯著降低之情形。

台中高分院於7月29日認盧男強制治療時程已屆九年，『黔驢技窮』，社區治療銜接處對於出監的生活規劃更具體，對於高風險情境之因應技巧應有具體可行的因應方式，認盧男聲請異議有理由，應由台中高分檢檢察官重新審酌相關證據資料，決定是否另為聲請。

台中高分檢檢察官遂於今年9月4日，聲請停止強制治療，由台中高分院合議庭裁定，合議庭依據獄方評估決議結果，認為盧男再犯危險已顯著降低，裁定准予停止強制治療。

盧姓男子猥褻少女，依乘機猥褻罪判刑1年，執行完畢後，至台中監獄附設培德醫院強制治療，他年年被評估有再犯之虞，迄今已9年，台中高分院依據評估決議結果，認為盧男再犯危險已顯著降低，今天裁定准予停止強制治療。圖／本報資料照
盧姓男子猥褻少女，依乘機猥褻罪判刑1年，執行完畢後，至台中監獄附設培德醫院強制治療，他年年被評估有再犯之虞，迄今已9年，台中高分院依據評估決議結果，認為盧男再犯危險已顯著降低，今天裁定准予停止強制治療。圖／本報資料照

猥褻 檢察官 監獄

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