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媒體人盛竹如旁白「誰殺了李新」被訴誹謗 法官判無罪

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

已故台北市議員李新前女友郭新政找媒體人盛竹如拍攝「誰殺死了李新」系列短片，前立委羅淑蕾認短片影射她介入珠寶交易，涉及誹謗，郭新政另在臉書說她「吹狗蕾」，自訴郭新政、盛竹如加重誹謗罪，台北地院審理，今天判郭新政、盛竹如無罪。可上訴。

系列短片惹訟不止一樁，國泰世華銀行副總莊秀珠也不滿郭新政在影片中影射羅淑蕾要求她開立台支故意漏蓋印章，讓「蕓賞」珠寶負責人嚴嘉慧票使用，也自訴郭新政、盛竹如加重誹謗，但還在審理未結案。

羅淑蕾自訴，郭新政成立「誰殺死了李新」臉書粉絲專頁，搭配盛竹如的旁白，影射她對李新政治迫害，才導致李新墜樓，影片劇情另包括指她結合黑道，策畫珠寶商沈家民對郭提告，相關內容都是不實指述，毀人名聲。

郭新政出庭否認誹謗，辯稱製作影片是為了揭弊除陋，她說，台灣是民主社會，她評論的內容可受公評；盛竹如說，他受郭新政之邀幫影片旁白，郭女除了提供影片台詞、報文稿，也提供具體事證讓他查證，還說羅淑蕾介入「蕓賞」珠寶事件可受公評，他沒有犯誹謗罪。

盛竹如（右）與郭新政。圖／報系資料照片
盛竹如（右）與郭新政。圖／報系資料照片

郭新政 李新 羅淑蕾 盛竹如

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