美妝電商「時尚美人」負責人疑吸金6千萬 恐再押兩月

知名美妝電商「時尚美人Beauty88」去年10月間突然宣布倒閉，至少300名加盟主共被捲走6000萬元保證金，部分人控告負責人陳逸穎涉嫌詐欺等罪。台北地檢署今年7月間向法院聲押禁見陳獲准，持續追查金流與相關細節，今提訊他出庭；且由於押期將屆滿，近日不排除向法院聲請延押。

時尚美人成立於2006年，是「時尚美人生物科技公司」所經營的購物商城平台，創辦人為陳逸穎。主要商業模式是提供加盟主的網路商店平台、物流、金流與行銷等資源。

有關訂貨、出貨都由平台方負責，加盟主再向平台繳納網路管理費及業績抽成的服務代操費。該公司2016年10月7日登錄創櫃板，當時還有3258萬元的資本額，去年10月21日竟突然宣布倒閉，陳男捲款潛逃，至少300名加盟主各投資20萬元、共計6000萬元。

目前有數10人向警方提告陳男涉嫌詐欺、背信、違反銀行法。今年7月間他通緝到案，檢察官複訊後認為陳男在公司周轉不靈情況下，仍繼續要求加盟主投資，最後疑似惡性倒閉，且他於大陸經商，依有滅證、逃亡之虞，向法院聲押禁見獲准。

檢方今上午提訊陳逸穎出庭應訊，以釐清陳男公司是否周轉不靈倒閉或惡意不法吸金捲款潛逃，並陸續清查被害的加盟主人數及金額；由於押期將屆滿，近日不排除向法院聲請延長羈押。