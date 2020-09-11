楊秋興爆「小三現在進行式」酸「草包」 韓國瑜悄撤告

前高雄縣長楊秋興去年選戰時，抨擊前高雄市長韓國瑜「小三、酗酒、夜店是現在進行式」，又意有所指地說「今國民黨提出的人選被視為草包」，種種言論遭韓國瑜告妨害名譽。但如今，韓國瑜悄悄撤回告訴，高雄地檢署近日處分不起訴。

韓國瑜指稱，楊秋興在辦公室內與記者私聊，豪不忌諱地大談韓國瑜，「現在進行式不是說昨天沒有做，今天沒有做就現在進行式。酗酒還在呀，我們看到了嘛」，還繪聲繪影地說，「他們到六龜，去了五、六趟，都是被扛著回來，......，競選期間啊，那個我們都了解」；話鋒一轉又扯到「小三」話題，楊說，「吳子嘉只是他講錯了，說小孩是他的，所以韓國瑜去告他，......，他也不敢提小三啊」。

韓國瑜控訴，上述不實言論遭媒體報導，讓不特定人共見共聞，足以貶損他名譽。

另外，韓國瑜還指，楊秋興去年9月12日晚間在臉書發文說，「今國民黨提出的人選被視為草包、愛說謊、小丑、常說粗俗的話，無德、無能、無才的總統候選人」，這番話也足以貶損他人格及社會評價，涉犯公然侮辱、誹謗等罪，因此提告楊秋興。

楊秋興先前到高雄地檢署出庭，曾回應媒體，「草包說」不只可受公評，「我們多多少少會有了解」，至於「小三說」，他則回應，吳子嘉講錯的一點是「有小孩」，但吳子嘉跟韓已和解、韓同意撤告，自認「所以小三沒問題嘛」。