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口罩國家隊接連出包 嘉義縣衛生局稽查昭惠未發現違法

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣衛生局代局長趙紋華昨天帶隊稽查嘉義唯一的口罩國家隊-朴子市昭惠實業公司，查驗原料及成品來源。圖／衛生局提供
嘉義縣衛生局代局長趙紋華昨天帶隊稽查嘉義唯一的口罩國家隊-朴子市昭惠實業公司，查驗原料及成品來源。圖／衛生局提供

口罩國家隊接連出現大陸製口罩，冒充台製醫用口罩流入市面，口罩安全及製造管理，引起國人嚴重關切；嘉義縣衛生局代局長趙紋華昨天帶隊稽查嘉義唯一的口罩國家隊-朴子市昭惠實業公司，查驗原料及成品來源，業者出具採購原料不織布、熔噴布等國內上游廠商證明及檢驗文件，全部符合規定。

趙紋華說，出包2家口罩國家隊，是進口大陸製口罩成品冒充台製醫用口罩流入市面，違法行為明確，口罩製造原料並未禁止不能從大陸進口，但要有合法報關查驗證明文件，昭惠原料都在國內向上游廠商採購，業者出具合法證明文件，查無不法情事。

昭惠資訊部主管黃瑞傑說，口罩製作用不織布原料，共有三層，內層親膚性，中間過濾病毒的熔噴布，外層防潑水，原料全部是向國內不織布、熔噴布大廠採購，都有出具查驗及出廠證明文件，口罩成品經濟部會抽驗檢查。

為防止冒充台製醫用口罩的大陸口罩流入市面，中央疫情指揮中心及經濟部要求16日起，口罩要用鋼印印上ＭＤ（醫用）及Made InTaiwan英文字，昭惠表示，配合新規定，時間很趕，國家工具機隊協助製造鋼印，昭惠口罩會依規定打上鋼印識別，另加上公司英文名稱YASCO字樣的鋼印。

昭惠以生產護具及醫療耗材為主，口罩並非主力產品，因疫情被政府徵調，之前國軍支援15名口罩兵力，國家隊2部口罩機台加入，讓口罩成為主力產品，縣長翁章梁3月進廠參觀，感謝昭惠董事長黃惠豐及國軍防疫付出貢獻，6月國軍退出，人力吃緊，日前昭惠配合縣府統一徵才幹部及作業員20人， 吸引求職者大排長龍。

嘉義縣衛生局代局長趙紋華昨天帶隊稽查嘉義唯一的口罩國家隊-朴子市昭惠實業公司，查驗原料及成品來源。圖／衛生局提供
嘉義縣衛生局代局長趙紋華昨天帶隊稽查嘉義唯一的口罩國家隊-朴子市昭惠實業公司，查驗原料及成品來源。圖／衛生局提供
嘉義縣衛生局代局長趙紋華昨天帶隊稽查嘉義唯一的口罩國家隊-朴子市昭惠實業公司，查驗原料及成品來源。圖／衛生局提供
嘉義縣衛生局代局長趙紋華昨天帶隊稽查嘉義唯一的口罩國家隊-朴子市昭惠實業公司，查驗原料及成品來源。圖／衛生局提供

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