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8旬老翁罹癌又失智兒未盡扶養之責 法院判返還贈與土地

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣80多歲翁姓老翁將土地贈予兒子，希望兒子搬回來與他們同住照料大腸癌又失智症的他，但兩老後來發現兒子並未予關懷照料，提告要撤銷所贈予的土地，但兒子又聲稱妻子有煮三餐給父親吃，是媽媽不喜歡媳婦，但遭媽媽打臉說三餐都是她煮給老伴吃的，彰化地方法院認為翁男未盡扶養義務，判准土地所有權移轉登記塗銷，土地回復登記為翁姓老翁所有。

翁姓老翁2019年5月因年事已高、健康不佳，希望兒子回來同住照料，並約定兒子需負責扶養照顧生活起居，即將523平方公尺土地用賣買方式，實則贈予兒子，將土地轉移到兒子名下。

但老翁與老妻均稱贈予土地給兒子後，兒子並未如約照料他們，甚至住在後方的兒子平常和他們沒什麼交集，兒子經常大門深鎖，阻擋他們進去，老翁同年11月進行大腸癌手術，兒子也拒絕到院照料，後來他要回診兒子也不願陪同，需由大兒子陪同就醫。

不過翁男喊冤說，他和陸配結婚後，媽媽不喜歡媳婦，2006年將他們趕出去，而父母30年前就曾為他哥哥購買店面，後來媽媽覺得有愧於他們，才要他們回來老家住，並沒有要他們扶養做為贈與條件。

翁男說，他們搬回老家後，由他妻子煮飯，與父母同吃，但母親經常在家事上刁難妻子，讓整個家庭雞犬不寧，父親一再說要討回土地，應是受大哥設計蒙騙。 他否認將大門鎖起來，父親住院那時，因他女兒翹課車禍、還要忙老家浴室加蓋工程等，他也忙得不可開交，但有關注父親在醫院狀況，並沒有不願扶養照顧。

翁男有提出他和父親一起用餐的照片，表示三餐都是由妻子準備，但法官認為照片僅能說明他們一起用餐，無法證明是誰備餐，且翁母後來說都是她煮三餐，且平常生活費也是她自己做工，大兒子幫他父親付手術費、也有給她生活費。

法官認為，如果翁母不喜歡媳婦，怎會要求他們回老家住，且子女對父母本就有扶養義務，顯見是翁男不願返家負擔扶養義務，兩老才會以贈與土地，要他們返家扶養失智的父親，既然翁父已與翁男約定扶養是贈與土地的條件，翁男就應盡義務，但翁男未履行義務，因此判決塗銷土地所有權移轉登記。

彰化縣80多歲翁姓老翁將土地贈予兒子，希望兒子搬回來與他們同住照料大腸癌又失智症的他，但兩老後來發現兒子並未予關懷照料，提告要撤銷所贈予的土地，彰化地方法院認為翁男未盡扶養義務，判准土地所有權移轉登記塗銷，土地回復登記為翁姓老翁所有。圖 ／彰化地方法院資料照
彰化縣80多歲翁姓老翁將土地贈予兒子，希望兒子搬回來與他們同住照料大腸癌又失智症的他，但兩老後來發現兒子並未予關懷照料，提告要撤銷所贈予的土地，彰化地方法院認為翁男未盡扶養義務，判准土地所有權移轉登記塗銷，土地回復登記為翁姓老翁所有。圖 ／彰化地方法院資料照

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