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兒子被媳婦糗「那根小」 婆婆提告：拿20萬來才肯和解
桃園市劉姓媳婦與婆家不睦，上網指婆婆有私生子、丈夫「那根很小」被訴，台北地院認為，訴訟中劉女一度有意和解，只是調解不成立，依散布文字誹謗罪判她拘役30日，得易科罰金3萬元。可上訴。
台北地檢署指控，26歲的劉姓媳婦因婚姻問題與邱姓婆家相處不睦，2019年8月30日接連2天上臉書PO文洩忿。
劉女PO文指婆婆「私生活這麼糜爛，都不怕生病喔？好恐怖哦！」、「妳自己有私生子，大兒子跟小兒子姓氏不同，外面還不知道多少男人呢！」，指「還好我沒有讓寶寶跟一個嘴巴這麼臭的阿嬤相處」。
劉女又PO文指丈夫「你X媽的那根小到連你前女友都受不了，跑去跟她學長啪啪的」、「小GG興致來時，我還要立馬配合你發洩你那短小又快速的肉慾」、「偉大的小GG，你可以滾了嗎？」
劉女PO文後，婆婆、丈夫對她提誹謗告訴，檢察官偵查時，劉女認罪、向婆婆道歉，也表示有意和解，不過，婆婆聲稱除非劉女能賠20萬元，「否則斷無可能和解」，檢方將劉女依誹謗罪聲請簡易判決處刑，審判時，丈夫撤告，剩劉女與婆婆「纏訟」。
台北地院判決書指出，劉女未以理性處理家人紛爭，以貼文留言方式指摘、謾罵家人，貶損家人的名譽及社會評價，審酌犯罪動機、月收入2萬、需扶養小孩，依法判決。
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