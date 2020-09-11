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密室囚少女案重大突破！惡保全嫰妻改列嫌疑人收押禁見

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密室囚少女案重大突破！惡保全嫰妻改列嫌疑人收押禁見

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導

高雄檢警偵辦14歲少女密室囚案，陸續還原主嫌羅育祥與騎他涉嫌人對話，發現羅妻、王男、盧男都知情，昨晚將他們3人聲押禁見獲准。記者賴郁薇／翻攝
高雄檢警偵辦14歲少女密室囚案，陸續還原主嫌羅育祥與騎他涉嫌人對話，發現羅妻、王男、盧男都知情，昨晚將他們3人聲押禁見獲准。記者賴郁薇／翻攝
高雄檢警偵辦14歲少女密室囚案，陸續還原主嫌羅育祥與其妻、盧姓司機、王姓物業管理員對話記錄，發現他們都知曉囚禁少女的密室；不僅知情，還幫忙羅育祥掩護、矇騙警方，刪除對話記錄並丟棄手機。高雄地檢署指揮警方拘提羅妻、盧、王到案，昨晚聲押獲准。

14歲少女上月底遭誘拐離家，家屬求助協尋，驚動社會關注；少女遭囚66小時後順利獲救。主嫌羅育祥涉嫌略誘遭聲押獲准；當時，雖然檢警對羅妻、盧、王抱持高度懷疑，但3人先前到案時，供詞避重就輕、相互推諉責任，檢方依現有事證，無法認定3人共犯參與核心犯罪行為，將羅妻列關係人，盧、王列嫌疑人，無保請回並限制住居。

然而，檢警繼續深入清查疑點，還原羅育祥與其妻、盧男、王男對話記錄，發現他們均知道羅在新竹竹東的豪宅4樓私設密室，也知道羅拘禁少女一事。但羅妻、王男不僅協助提供飲食，還依羅的指示應對、矇騙警方，羅妻還向警方扯謊說羅是失蹤人口，企圖掩飾羅育祥行蹤。

至於盧男，則聽從羅育祥指示，先刪除被害少女手機內與羅育祥對話記錄，再將手機丟棄，以換取3千元報酬。

檢方前天指揮高雄市刑大、三民第二分局拘提羅妻、王男、盧男3人到案；訊後將羅妻改列嫌疑人，認定他們涉嫌準略誘、妨害自由等罪，羅妻另涉嫌使公務員登載不實文書罪，罪嫌重大且有滅證、勾串共犯之虞，昨晚向高雄地院聲請羈押禁見獲准。

據調查，羅育祥利用王男臉書帳號，涉嫌主導長期跟少女網路聊天，用提供工作誘使少女隻身前往新竹，囚禁新竹竹東鎮豪宅4樓夾層密室66小時；盧姓男子負責接應，開車將少女從高鐵站接走。期間，盧男載著少女手機在台北市、新北市亂晃，企圖誤導警方。

高雄檢警偵辦14歲少女密室囚案，陸續還原主嫌羅育祥與騎他涉嫌人對話，發現羅妻、王男、盧男都知情，昨晚將他們3人聲押禁見獲准。記者賴郁薇／翻攝
高雄檢警偵辦14歲少女密室囚案，陸續還原主嫌羅育祥與騎他涉嫌人對話，發現羅妻、王男、盧男都知情，昨晚將他們3人聲押禁見獲准。記者賴郁薇／翻攝

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