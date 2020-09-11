媒體人盛竹如拍「誰殺死了李新」被訴誹謗 法官判無罪
已故台北市議員李新前女友郭新政找資深媒體人盛竹如拍攝「誰殺死了李新」影片，影射前立委羅淑蕾要求國泰世華銀行副總莊秀珠故意在支票上漏蓋印章，莊女自訴郭女、盛加重誹謗罪；台北地院審理，今天判郭新政、盛竹如無罪。可上訴。
莊秀珠自訴，郭新政、盛竹如2019年2月22日下午於不詳時間、不詳地點偽造她與羅淑蕾對話錄音檔，共同拍攝名為「李新是怎麼摔死的part9潘朵拉的盒子打開了」短片，將短片上傳「誰殺死了李新」臉書粉絲專頁、Youtube。
莊女認為，影片影射羅淑蕾利用立委身分要求她開支票時漏蓋印章，使案外人蕓賞珠寶老闆娘嚴嘉慧持漏蓋印章的台支使用，郭新政、盛竹如犯加重誹謗罪，不過，法官審理認為，郭女、盛誹謗罪犯罪證據不足。
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