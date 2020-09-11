失業男瘋線上遊戲 拍賣網站誆稱賣口罩騙錢判1年1月

新冠肺炎疫情之際，台南市失業的張姓男子因缺錢花用，今年2月初在奇摩拍賣網站上刊登出售活性碳口罩或醫療口罩不實訊息，致施姓男子上網瀏覽後下標購買醫療口罩1箱，並匯款7000元至指定帳戶，向另賣家購買遊戲點數卡花用殆盡，經報警被新北市刑大查獲，台南地院認張以網際網路傳播工具，對公眾散布而犯詐欺取財罪，處1年1月徒刑，可上訴。

檢警調查，張今年2月1日凌晨1時56分至同月3日晚間7時56分此段期間，以其賣家帳號在奇摩拍賣網站上刊登出售活性碳口罩或醫療口罩不實訊息，誘使不特定買家下標，致施2月3日晚間7時上網瀏覽後，下標向張購買醫療口罩1箱，並於同日晚間8時6分依指示將7000元匯至PCHOME網路購物平台，向該平台上不知情賣家購買遊戲點數卡後花用殆盡。

施匯款後，遲未收到向張訂購的口罩，這才驚覺受騙上當，報警處理，為新北市刑大循線查獲。

張2年前，因偽造文書案件，經法院判處3月徒刑，去年2月15日因罰金繳清釋放出監。他坦承犯行，表示願意賠償對方的損失。施則指出，不需要對方賠償，只要對方以後不要再犯即可。

台南地院審酌，張明知並無醫療口罩可供販售，竟僅因缺錢購買遊戲點數，即在網路上散布販售醫療口罩的訊息，利用國民因新冠肺炎所引起的恐慌，因而口罩需求量大增的情況下，使施陷於錯誤而匯款向張購買口罩，張行為除造成施的財產損失外，更嚴重破壞網路交易的安全性，使從事網路交易的公眾喪失對於彼此的信賴感，危害實在不小，