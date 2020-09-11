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散布新冠肺炎特效藥假訊息 北市婦人二度獲緩起訴處分
北市一名陳姓婦人今年3月在LINE群組內，張貼新冠肺炎特效藥等文字及照片假訊息，遭警方依違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》送辦，台北地檢署考量她犯案動機是為鼓勵年齡較大的友人，日前給予緩起訴，期間1年，須支付公庫5千元。
新冠肺炎為衛福部在今年1月15日公告，並刊登於行政院公報的第五類法定傳染病，不得散播相關不實訊息。檢警調查，陳姓女子於今年3月26日前某日的下午2點57分、26日上午8點59分許，用手機上網至某社區大學法律班LINE群組。
檢警查出，陳女在群組內張貼「同學周遭遇到感染新冠肺炎告訴我有特效藥」、「這是新冠肺癌的口服疫苗25cc、另外特效藥是15cc該特效藥各國其中日本來求救過、目前女兒服務的長榮公司有一男同事確診人在日本，拖日本首相安倍處理…」
「該特效藥非常厲害、即使醫院發病危通知緊急將該藥注射到脖子主動脈30分鐘後即蘇醒、即可出院、惟本當局或許疫情還不嚴重吧！」、「其中美國川譜已來接洽」等文字及照片。
大同分局發現後移送北檢偵辦，她坦承犯行。檢察官考量她除之前在不同群組散布相同內容的言論，已獲北檢緩起訴處分，均未曾受有罪宣告，而其雖再犯本件，但行為時是在前案查獲之前，她在查獲後並未再散布不實訊息。
檢察官指出，她本次犯案動機是為鼓勵年齡較大的友人，始一時失慮致罹刑章，歷此教訓當知戒慎等情，苟緩為刑事追訴，對於公共利益的維護應屬無礙，因此依法給予緩起訴處分。
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