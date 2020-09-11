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女直播主控遭粉絲性侵 證人稱親親抱抱像情侶判無罪

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

詹男是網路女直播主小蘋的粉絲，兩年前到KTV唱歌，再到串燒店吃消夜，然後到摩鐵過夜，小蘋指控對方趁她酒醉性侵害，證人串燒店老闆證稱他倆有親親、抱抱，看來是對情侶在談戀愛，至摩鐵自行上下車，台中地院法官認單憑小蘋單方指證，難以證明她遭性侵害，判詹男無罪。可上訴二審。

檢方起訴指出，曾擔任網路女直播主小蘋等人，2018年7月27日晚間，前往台中市「錢櫃KTV」唱歌飲酒，同日晚間她的粉絲詹男獲悉後，遂自行前往該處與小蘋一同唱歌飲酒。

同日深夜歡唱結束後，他們共同搭車抵達中市1家串燒店吃消夜、喝啤酒（約10餘瓶大瓶裝），直至28日凌晨結束後，該餐廳老闆駕駛私家車搭載詹男及酒後意識不清的小蘋至摩鐵過夜。

7月28日凌晨，雙方入住摩鐵216號房間，詹見小蘋當時已酒醉不省人事，不能且不知反抗，性侵害被害人得逞。

被害人小蘋離開KTV後，兩名友人因遍尋不著她，透過手機定位系統，發現小蘋定位地址出現在汽車旅館附近，旋即報警前往處理，並以通訊軟體LINE持續撥打電話予小蘋約2、30通，經她接聽電話並告訴所住房號後，友人再會同警方進入摩鐵，發現小蘋與詹共處一室，現場經隔離訊問，並帶回警局調查。詹男坦承與她發生性關係，但否認乘機性交，辯稱對方沒有酒醉不省人事，並稱經對方同意。

證人串燒店老闆證稱「他們在別的地方已經有喝了，到我們店就已經手牽手走進來，他們在裡面有親親抱抱喝酒聊天，後來就說要走，要裡面的員工叫計程車，要去汽車旅館，問我最近的汽車旅館在哪，我想說很近，就載他們過去」。

老闆又證稱「我當時認為他們是男女朋友，在談戀愛，他們看起來像是一般男女朋友的樣子，有抱著聊天喝酒。有親嘴、抱著」、「她走路正常，跟一般沒有喝酒的人相較之下是走路會有點斜斜的，但都自己講話，走路都很正常」。

合議庭審酌，詹男在串燒店內，多次與小蘋親吻，她均無反抗，且她知悉欲前往汽車旅館後，仍可自行上車下車，應是男女間的自然發展，有意與他為性交行為，難認他乘機性交犯行，因此判他無罪。

詹男是網路女直播主小蘋的粉絲，被控性侵小蘋，台中地院法官認單憑小蘋單方指證，難以證明她遭性侵害，判詹男無罪。可上訴二審。圖／本報資料照
詹男是網路女直播主小蘋的粉絲，被控性侵小蘋，台中地院法官認單憑小蘋單方指證，難以證明她遭性侵害，判詹男無罪。可上訴二審。圖／本報資料照

摩鐵 汽車旅館 直播主

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