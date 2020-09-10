欠繳稅金罰鍰逾2200萬元 嘉義建商遭管收

嘉義建商賴姓男子因欠繳稅金與罰鍰逾2200多萬元，經法務部行政執行署嘉義分署多年催討，仍拒不繳納欠款，嘉義分署行政執行官今天向嘉義地方法院聲請管收獲准。

行政執行署嘉義分署表示，賴姓建商因承包嘉義市政府工程，原來他所經營公司不具甲級營造廠資格，卻違反政府採購法規定，借牌向嘉義市政府投標，於民國100年間遭調查局查獲並移送法辦，最後經法院判決有期徒刑6個月併科罰金新台幣20萬元確定。

南區國稅局嘉義市分局因而查得賴姓建商於98年、99年間銷售貨物達1億5314萬餘元未依規定申報繳納營業稅，對其核課逃漏營業稅與罰鍰的處分共2200多萬元，但賴姓建商拒不繳納欠稅與罰鍰後，被移送嘉義分署強制執行。

歷經嘉義分署行政執行官與書記官蒐集證據，除查到賴男將公司登記在前妻王姓女子名下，欠稅年度前後並經由王女帳戶匯款提領金額逾4億4000多萬元，惟王女到案表明並未參與公司業務，不瞭解資金進出帳戶詳情，公司業務及資金調度皆由賴男負責。

行政執行署嘉義分署指出，賴男顯然有履行義務可能，卻不履行，嘉義分署多年不斷傳喚賴男並顯示查得事證，但他仍拒不繳納，行政執行官今天向嘉義地方法院聲請管收獲准，希望迫使賴男能繳納2200多萬元稅款與罰鍰。