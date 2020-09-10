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永和分屍案遲遲不能結案 高院法官明親勘現場

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

加拿大男子顏柏萊因毒品糾紛遭分屍，涉殺人、毀棄屍體和幫助傷害等罪的3名外籍男子和男子吳宣，分別被判6月至無期不等刑期。台灣高等法院受命法官曾德水明天將到現場實地勘驗，羈押中主嫌孫武生、共犯班特將重回現場，另兩名被告何傑生、吳宣自行前往，另外還將傳一名證人到場；為維護安全，現場由新北市警永和分局戒護。

高院7月6日開庭時，曾德水表示自己已經到案發現場、附近加油站查看過5次，附近商家還抱怨「過了那麼久了怎麼還沒結案？」，案件延滯民眾卻以為問題出在法官。

擁有以色列、美國雙重國籍的孫武生（40歲）平時除在政治大學上課，也開刺青工作室、教英文，有工作時，月薪6至7萬元。檢方起訴指出，顏柏萊因妻子（已歿）曾在孫武生的刺青店上班而結識，因都有抽大麻的習慣，成了販毒合作夥伴，並與班特（美籍）、何傑生（美籍）、吳宣（本國籍）等人漸漸發展成組織。

顏因前年5月持毒被逮僅受勒戒處分，有意退出販毒生意又不肯交出客戶名單，遭孫武生懷疑是警方線民，前年8月21月在河濱公園遇害。顏死亡後兩天，經飼養的小狗引路，友人才在新店溪畔發現遺體。

班特表示，案發當天他與孫武生一起前往河濱公園找顏柏萊，三人聊了一陣子，突然有人放煙火，孫武生就拿出線鋸勒住顏的脖子，並用美工刀畫破顏的氣管，事後才跑到附近找何傑生拿衣服和汽油滅證，也是事後才知吳宣在對岸。何傑生和吳宣承認幫忙買刀、送東西和把風，並稱是聽孫武生指示，事前不知道這些東西是用來殺人分屍，知情後不敢張揚是怕自己也遇害。

高院開庭期間，孫武生一度以「猶太節日不能開庭」等理由不想開庭，還不滿美國在台協會（AIT）僅提供班特、何傑生協助，認為遭受不公平待遇。

永和分屍案主嫌孫武生。資料照片。記者王宏舜／攝影
永和分屍案主嫌孫武生。資料照片。記者王宏舜／攝影

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