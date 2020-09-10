因應國民法官法施行 司法院舉行籌備會議

國民法官法將於112年1月1日施行。司法院今天舉辦「國民法官法施行籌備會議」第一次會議，會中責成各法院儘速成立工作小組，積極、確實且迅速地開展各項準備工作。

司法院下午在三樓大禮堂舉辦「國民法官法施行籌備會議」第一次會議，由秘書長林輝煌主持，司法院長許宗力出席致詞，相關廳處代表、全國各地方法院院長、法官庭長代表及行政人員代表共計80餘人與會。

許宗力致詞時指出，國民法官法是司法審判史上前所未有的變革，將為刑事審判帶來巨大的衝擊，司法院及全體法院必須在短短2年幾個月的準備期間內，加緊步伐、著手準備工作，迎接這個司法地殼變動的關鍵時刻。

許宗力表示，司法院目前正在北、中、南、東辦理4場國民法官法說明會，與一系列種子講師研習營活動。其中，9月7日在台中地院的首場說明會及種子講師研習營，他親眼見到法官、檢察官及律師踴躍出席、專注聆聽，深受感動。

會議由刑事廳及發言人室針對籌備事項進行業務簡報，隨後由士林地院分享推動國民法官制度的經驗。與會者接著就各地院推動新制情形、實務模擬法庭、於各法院外牆掛置制度宣導大型布幅、宣導推廣、跨院聯繫模式等議題，進行交流及討論。

林輝煌彙整與會者意見，一一確認各項準備工作的實施步驟、所需資源及計畫期程，並特別責成各法院儘速成立工作小組，積極、確實且迅速地開展各項準備工作。