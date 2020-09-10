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男子書法寫太好獲獎 竟害偽造文書情事曝光
56歲的周姓男子因弄丟書法同好要寄去日本比賽的作品，情急之下，自己重寫了一幅頂替，未料造假作品竟然得獎，害偽造文書情事曝光，今天被新北地院判刑2月，得易科罰金。
據了解，周男去年7月受同好託付處理「日本第71回全日學生書道展」報名事宜，但因不慎遺失對方作品，又怕對方怪罪，於是自己提筆重寫了一幅並用對方名義落款參賽，結果作品獲評審青睞。
周男的同好得知作品獲獎，開心飛往日本，領獎時才發現得獎作品根本不是她的作品，因此指控周男偽造文書。
偵訊時，周男坦承不諱，檢方依行使偽造私文書罪聲請簡易判決。法院審理後，認為他不思用正當方式解決問題，反而擅自冒名偽造並參加比賽，造成同好損害，最後考量其犯罪動機和犯後態度等情量刑。
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