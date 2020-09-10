夫妻向伊朗進瀝青所得數千萬 涉違資恐防制法20萬交保
呂姓男子與呂姓妻子成立貿易公司，再以商業貿易名義，自伊朗進口瀝青售予國內廠商後，再將販售所得匯給伊國某團體。嘉義市調站昨天發動搜索，帶回呂姓夫妻及相關證人等7人，依涉嫌違反資恐防制法移送法辦，檢複訊後裁定呂男20萬、呂妻10萬元交保。
年約40多歲呂姓男子原為伊朗籍，多年前歸化我國，與妻子住嘉義市並在台成立貿易公司。2人明知伊朗國等團體係聯合國指定制裁之個人、法人團體，不得直接或間接，為其收集或提供財物或財產上利益。
夫妻2人自去年開始，以商業買賣貿易名義，自伊朗進口瀝青等物，銷售國內廠商後，近1年來所得達數千萬元，再將所得以不明方式匯給該國某團體。
嘉義市調查站去年接獲情資，經長期監控調查，專案小組昨天持搜索票至呂男等人住處搜索，扣得相關事證，並傳喚呂姓夫妻等相關證人共7人，訊問後移送嘉義地檢署。
檢察官訊問被告呂姓夫妻及相關證人後，認被告呂等二人涉犯資恐防制法第9條等罪嫌，犯罪嫌疑重大但無羈押必要，裁定呂男20萬元、呂妻10萬元具保。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言