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夫妻向伊朗進瀝青所得數千萬 涉違資恐防制法20萬交保

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導

呂姓男子與呂姓妻子成立貿易公司，再以商業貿易名義，自伊朗進口瀝青售予國內廠商後，再將販售所得匯給伊國某團體。嘉義市調站昨天發動搜索，帶回呂姓夫妻及相關證人等7人，依涉嫌違反資恐防制法移送法辦，檢複訊後裁定呂男20萬、呂妻10萬元交保。

年約40多歲呂姓男子原為伊朗籍，多年前歸化我國，與妻子住嘉義市並在台成立貿易公司。2人明知伊朗國等團體係聯合國指定制裁之個人、法人團體，不得直接或間接，為其收集或提供財物或財產上利益。

夫妻2人自去年開始，以商業買賣貿易名義，自伊朗進口瀝青等物，銷售國內廠商後，近1年來所得達數千萬元，再將所得以不明方式匯給該國某團體。

嘉義市調查站去年接獲情資，經長期監控調查，專案小組昨天持搜索票至呂男等人住處搜索，扣得相關事證，並傳喚呂姓夫妻等相關證人共7人，訊問後移送嘉義地檢署。

檢察官訊問被告呂姓夫妻及相關證人後，認被告呂等二人涉犯資恐防制法第9條等罪嫌，犯罪嫌疑重大但無羈押必要，裁定呂男20萬元、呂妻10萬元具保。

嘉義市調查站昨到呂姓夫妻家中搜索。記者卜敏正／翻攝
嘉義市調查站昨到呂姓夫妻家中搜索。記者卜敏正／翻攝

嘉義 伊朗 夫妻

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