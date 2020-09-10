「長」變「短」！亂改別人名字也涉公然侮辱判拘役

新北市某社區管委會周姓主委，因吵架時故意把前任主委名字裡面的「長」改成「短」，被控妨害名譽。他否認犯行，辯稱當時社區管委會陳姓監委也在和對方吵架，自己為制止雙方才用這種稱呼，他說法未被採信，被新北地院依公然侮辱罪判拘役10天，得易科罰金。

全案除周姓主委，陳姓監委也因辱罵前任主委「不要臉」被依公然侮辱判拘役10日，同樣得易科罰金。

判決指出，周、陳2人是為了社區事務與前任主委在社區中庭吵起來。過程中，陳男罵了一句「不要臉」，周則是刻意把對方名字裡的「長」改成「短」，且不斷以此方式稱呼對方，還說「我看到你就好笑」等語，結果謾罵全被對方錄下提告。

審理時，周、陳承認錄音裡的聲音就是自己，但矢口否認犯行。

周男辯稱，當時是前任主委一直叫陳男名字，試圖激怒陳男，自己才會以此方式制止雙方衝突；陳男則稱，當時前任主委對他說了一句「去問你媽」，感覺是在侮辱他媽，氣憤下，才會說對方是不要臉的人。

法院認為，「不要臉」一詞有嘲弄、謾罵的意思，明顯屬於情緒性的人身攻擊，判陳男有罪。而「短」在中文字彙裡有不足、短少的意思，以此作為嘲諷，確實足以使人感到難堪或不快，更何況周在離開前，還曾對前任主委說「我看到你就好笑」，足見其有公然侮辱犯意，所以也判有罪。