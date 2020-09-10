聽新聞
test
0:00 / 0:00

自強號車禍乘客受傷 要求國賠567萬僅判9萬

中央社 / 彰化10日電

台鐵自強號列車5年前行經彰化二水鄉一處平交道和聯結車相撞，當時人在自強號列車上的賴男因此腰椎橫脊突斷裂，提告要求國賠567萬多元，法院判台鐵只需賠醫藥費用9萬多元。示意圖，非事故車輛。聯合報系資料照
台鐵自強號列車5年前行經彰化二水鄉一處平交道和聯結車相撞，當時人在自強號列車上的賴男因此腰椎橫脊突斷裂，提告要求國賠567萬多元，法院判台鐵只需賠醫藥費用9萬多元。示意圖，非事故車輛。聯合報系資料照

台鐵自強號列車5年前行經彰化二水鄉一處平交道和聯結車相撞，當時人在自強號列車上的賴男因此腰椎橫脊突斷裂，提告要求國賠567萬多元，法院判台鐵只需賠醫藥費用9萬多元。

根據台灣彰化地方法院今天公布的民事判決書，民國104年11月，賴男搭乘的台鐵自強號列車行經彰化二水鄉惠民村平交道時，有一輛聯結車剛好進入平交道，因道路狹窄且有小客車擋住去路，聯結車駕駛見狀趕緊按下平交道的緊急按鈕，但自強號仍煞車不及和自強號列車相撞。

賴男因自強號列車和聯結車相撞造成挫傷、四肢擦傷，右側第一到第五腰椎橫脊突斷裂；賴男認為車禍發生時，所在的車廂為行李車廂，列車長未確實管理，讓乘客留在行李車廂，且平交道淨空範圍不足以讓大型車通過，台鐵局未盡到管理之責，要求賠償醫藥費用、看護費以及精神撫慰金等總計新台幣567萬多元。

不過地院法官認為，列車長雖然沒有將乘客疏導到其他車廂，但有同車廂乘客證稱車廂都是人，沒有其他東西，而原告受傷原因是撞擊點剛好在該節車廂，與車廂是否為載貨車廂無關；至於平交道的部分，法官指車禍發生原因為大型車輛滯留在平交道，與台鐵無關。

法官指出，自強號列車發生車禍不是台鐵的疏失，因此台鐵只需要依鐵路法的規定，賠償原告醫藥費用9萬237元，全案仍可上訴。

車廂 列車 自強號 國賠

延伸閱讀

台鐵國慶連假車票今開賣！ 一夜狂售15萬張 這些都沒了

龍井茄投路一段平交道事故 男遭自強號撞上輾破頭

妙齡女搭自強號一陣溫熱感 摸臀男拿學術研究反駁被打臉

影／女子闖平交道險被撞 目擊者嚇傻狂按喇叭

相關新聞

臉書貼文指陳菊貪汙下場GG 女韓粉：我無罪也沒錢賠

女韓粉楊玉如去年8月在臉書上張貼「高雄的上千億驚天大案，掌握在韓國瑜手裡，高雄弊案一炸開，陳菊等新潮流就完了，連支助太陽...

郵局金牌業務員吸金逾6億 法院依違反銀行法重判10年

中華郵政瑞芳郵局張姓業務員任職期間，私自以一次繳清扣抵利息的保費，或繳100萬元每年享有4%以上年息，共招徠887張郵政...

自強號車禍乘客受傷 要求國賠567萬僅判9萬

台鐵自強號列車5年前行經彰化二水鄉一處平交道和聯結車相撞，當時人在自強號列車上的賴男因此腰椎橫脊突斷裂，提告要求國賠56...

第二例「痛痛女孩」告衛福部官司 法院判敗訴

國內第二位「痛痛女孩」官司，國中生Sharon於2017年間施打HPV二價疫苗第二劑後出現身體疼痛，向衛福部申請救濟失敗...

花蓮教育處再傳弊案 簡姓約僱人員50萬元交保

花蓮縣政府教育處接連傳出弊案，繼6月教育處長李裕仁涉嫌採購弊案，昨天教育處又被檢調搜索，調查局高雄市調處人員在花蓮地檢署...

布袋鎮農會總幹事遴選送高梁酒、香腸 法院判刑5個月

嘉義縣布袋鎮農會理事林榮泰，去為協助獲鎮農會總幹事提名的兒子林瑞蓬，順利通過理事遴聘，帶高粱酒和香腸拜訪4名有投票權農會...

洩漏臨檢消息、包庇酒駕記者 派出所長二審判關2年8月

桃園警分局同安派出所前所長薛鑑文洩漏臨檢消息給色情按摩護膚店，又包庇蘋果日報吳姓記者酒駕案，讓吳免罰4萬9500元，一審...

歸化台灣籍伊朗人涉違反資恐防制法 20萬交保

歸化台灣籍伊朗人呂姓男子在台成立貿易公司，涉嫌與妻子資助法務部指定制裁的伊朗某團體，違反資恐防制法，昨天遭檢調搜索，檢方...

老婆和合夥人上摩鐵「談公事」 警察怒告獲賠40萬元

一名警察指控妻子三度和男性合夥人到五星級酒店、汽車旅館嘿咻，還在家中垃圾桶發現沾有精液的衛生紙及護墊，憤而提告向「小王」...

維冠倒塌案犯罪補償金判賠7千多萬元 南檢上訴遭駁回

台南維冠大樓2016年因南台大地震倒塌，造成115人死亡，台南地檢署代位求償，提出償還犯罪被害補償金8356萬多元，一審...

搭公車不戴口罩錯了嗎？失控老婦大鬧、怒槓波麗士

新冠肺炎防疫期間，中央流行疫情指揮中心指示，搭乘大眾運輸交通工具必須戴口罩；然而，疫情稍緩解時，高雄市陳姓老婦搭301號...

銅鑼灣書店林榮基潑漆案 3人妨害自由罪起訴

政治立場鮮明的台北市中山區「銅鑼灣」書店負責人林榮基今年4月遭不明人士潑漆，警方查出鄭啟龍、曾士峰、曾士晟3人涉案，台北...

熱門新聞

爆男高中生多次性侵女同學拍裸照 南投教育處：已開案調查

口罩國家隊爆第二家混陸貨 兩款冒醫療用、含孩童口罩

兒喊「爸爸不要」！當著2幼子前殺妻70刀 檢認惡性重大殺人罪起訴

台南新市業者混充口罩牟利 鄰居怒轟惡質「一定要關起來」

協作員3000公尺高山遭繩索勒脖休克 花蓮、南投合力搶救

監院查石木欽案 揪司法檢警調高層醜聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。