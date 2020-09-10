被嘲笑「沒錢還來喝酒」竟惱羞殺人 判18年

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

甫出獄的蔡姓男子，3年前與友人至金錢豹酒店飲酒作樂，被楊男嘲笑「沒錢還來喝酒」，蔡持彈簧刀刺死楊，台中高分院更一審以蔡罹患酒精中毒與酒精使用障礙症，予以減刑，依殺人罪判刑18年，為防範他再犯，宣告蔡應於刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所，施以監護3年。可上訴。

判決書指出，國中肄業的蔡男（29歲）因案入監，假釋出獄不到1個月，即2017年8月12日下午，從台北駕車載多名友人南下到台中某聚餐，結束後應友人之邀，深夜到金錢豹酒店續攤飲酒作樂，翌日（13日）清晨3時許離去時，他想搭計程車，卻因身上沒錢，向「酒友」楊男商借，楊男卻嘲諷他「沒錢還來喝酒」，蔡情緒失控，掏出彈簧刀刺死楊。

蔡男行兇後，立刻與友人搭計程車回台北，為躲避警方查緝，找上幾名友人協助躲藏。警緊急監聽並調閱監視器，同月15日下午順利逮捕蔡男及協助藏匿人犯的友人，並起出兇刀及行兇時的衣物。

蔡男雖坦認殺人，但辯稱當天他喝了約2瓶威士忌，記憶中雖有拿刀刺向他，但很多部分都不記得；他跟死者無冤無仇，如果不是喝酒根本不會理會對方的挑釁。當時他喝太多酒，才會有攻擊行為。醫師鑑定指出，蔡男已有酒精中毒症狀。

更一審合議庭認為，蔡男行兇前喝醉酒，辨識行為違法的能力已減低，依刑法第19條減刑，依殺罪判處18年徒刑，另外，蔡男有酒精中毒症狀，有再犯或有危害公共安全之虞，基於預防再犯，宣告在刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所，施以監護3年。

蔡男與友人至金錢豹酒店飲酒作樂，被楊男嘲笑「沒錢還來喝酒」，蔡持刀刺死楊，台中高分院更一審依殺人罪判刑18年，並施以監護3年。可上訴。圖／本報資料照
蔡男與友人至金錢豹酒店飲酒作樂，被楊男嘲笑「沒錢還來喝酒」，蔡持刀刺死楊，台中高分院更一審依殺人罪判刑18年，並施以監護3年。可上訴。圖／本報資料照

酒精 中毒 計程車 殺人

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